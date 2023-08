RUGBY. Des choix forts et 14 ''Français'' avec l'Argentine pour la coupe du monde 2023 !

Les vibrations de la Coupe du Monde de Rugby 2023 prennent de l'ampleur avec l'annonce de l'équipe argentine par l'ancien sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika. Dans cette liste, des noms familiers brillent par leur absence, tels qu'Albornoz, Cancelliere et Orlando. Cependant, ce groupe regorge de ce style typiquement argentin, alliant des attaquants féroces à des arrières flamboyants.

Le duo vétéran Nicolás Sánchez et Agustín Creevy, récemment intronisés centurions, entreprendront leur quatrième campagne de la Coupe du Monde, entourés de dix joueurs en lice pour leur troisième tournoi. Ajoutez à cela les médaillés de bronze olympiques Lautaro Bazán Vélez et Rodrigo Isgro, ainsi que les jeunes prodiges Juan Martín González et Lucio Cinti, médaillés d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018.

Dans cette armée de talent, Cheika a opté pour une formation de 18 avants et 15 arrières, avec le fougueux talonneur Julian Montoya à la barre en tant que capitaine. Des choix audacieux ont été faits, laissant certains vétérans sur la touche. Cheika a confié que la décision de laisser de côté Cordero, malgré sa puissance, visait à privilégier un alignement solide au centre.



Le Top 14 est le championnat le plus représenté avec 14 éléments. On retrouve ensuite la Premiership avec 11 joueurs puis le United Rugby Championship.

