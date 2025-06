RUGBY. Élite 1. Nouveau titre pour Bordeaux qui signe un triplé historique face au Stade Toulousain !

En finale d’Élite 1, Bordeaux n’a pas tremblé face au Stade Toulousain et s’offre son troisième titre consécutif de champion de France de rugby féminin.

C’est un printemps historique pour le rugby girondin ! Ce samedi 31 mai au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, le Stade Bordelais est venu à bout du Stade Toulousain (32-24) en finale d’Élite 1. Ainsi, Bordeaux s’offre un troisième titre consécutif en tant que champion de France de rugby féminin.

LES LIONNES DU STADE BORDELAIS REMPORTENT L'ÉLITE 1 FÉMININE 👏



Les @LionnesSB_ASPTT s'imposent 32 à 24 face à Toulouse au terme d'une finale complètement folle 🙌@FranceRugby 🔥 pic.twitter.com/mo0oKTS5J3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 31, 2025

ELITE 1. Stade bordelais – Stade toulousain : duel de titans pour un sacre historique

Bordeaux en maîtrise

Sur la rencontre, l’équipe girondine a réussi se mettre à l'abri au fil des minutes, pour s’assurer un titre en maîtrise. Preuve en est, c’est l’internationale française Madoussou Fall qui a ouvert le score en faveur des championnes en titre dès la 10e minute de jeu.

Ensuite, Annaëlle Deshayes est venue doubler la mise (26e). À la demi-heure de jeu, Bordeaux avait déjà la main sur le match et avait creusé le break. Heureusement pour les Toulousaines, la trois-quart Pauline Barrat est venue remettre un peu de suspense dans la rencontre, avec le premier essai rouge et noir, juste avant la mi-temps.

Dans le deuxième acte, la rencontre a surtout été marquée par l’indiscipline. L’arbitre Bérénice Bralley a dû sortir son carton jaune à trois reprises, la première fois étant à l’encontre de la Haut-Garonnaise Jennifer Cros, à la 47e minute de jeu. Dans la foulée, la troisième ligne Fabiola Forteza en a profité pour marquer un nouvel essai en faveur de Bordeaux.

''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : le rugby français rend fou (même) les Anglais

À l’heure de jeu, les Bordelaises ont dû jouer plusieurs minutes en infériorité numérique. Pour cause, Joanna Grisez et Fabiola Forteza ont été exclues dix minutes chacune, respectivement dès la 60e et 65e minute de jeu. Pendant ce temps-là, le Stade Toulousain en a profité pour envoyer Lina Queyroi (64e), puis Kelly Arbey (66e) en Terre promise.

Au début du money time, les Toulousaines étaient à seulement huit points d’écart. De plus, Léa Murie a offert un quatrième et dernier essai aux Rouge et Noir, permettant de leur laisser croire à une victoire inespérée si elles marquaient de nouveau. Cependant, Aubane Rousset est venue crucifier les espoirs adverses avec une interception létale à la faveur de Bordeaux, à 45 mètres de l’en-but toulousain.

Finale Élite 1. Samedi, le rugby féminin entre dans une nouvelle ère : êtes-vous prêt ?

Un triplé dans l’histoire

Avec ce nouveau titre de champion de France d’Élite 1, le Stade Bordelais signe un triplé historique, puisqu’elles ont soulevé les trois derniers titres mis en jeu sur leurs trois premières finales jouées. Dans l’histoire de la première division féminine, c’est seulement la troisième fois de l’histoire qu’une équipe réalise cette performance. Par le passé, il s’agissait de l’USAT XV Toulouges, entre 2004 et 2006, et le Toulouse Fémina Sports, qui avait remporté six titres d'affilée entre 1975 et 1980.