ELITE 1. Stade bordelais – Stade toulousain : duel de titans pour un sacre historique

Doubles championnes en titre, les Bordelaises retrouvent Toulouse pour une finale qui s’annonce explosive samedi à Marcel-Michelin

C’est devenu une habitude. Pour la troisième fois d’affilée, le Stade bordelais s’invite en finale du championnat Elite 1. Emmenées par François Ratier, les Lionnes sont à 80 minutes d’un triplé historique. Si l’expérience est là, la motivation reste intacte. « On est toujours affamés », glisse le manager pour Rugbyrama, conscient de l'enjeu.

Le chemin n’a pas été de tout repos. En demi-finale, Bordeaux a longtemps été bousculé par l’ASM Romagnat avant de renverser le match en seconde période, grâce notamment à un triplé XXL de Joanna Grisez. Une performance de patronne pour une joueuse qui revient en forme au meilleur moment.

Un collectif expérimenté, des stars en forme

Si les Girondines impressionnent, c’est aussi grâce à la qualité de leurs cadres. En première ligne, Assia Khalfaoui incarne parfaitement la pilier moderne : forte en mêlée, mobile et joueuse. Madoussou Fall, en deuxième ligne, apporte sa puissance et sa capacité à créer du danger près des rucks.

🦁 Les @LionnesSB_ASPTT en finale d’Élite 1 !



Après une victoire en demi-finale face à l’ASM Romagnat, les Lionnes valident leur billet pour la finale ! 🔥



Championnes en titre, réussiront-elles à conserver le bouclier ? 🏆



📷 Repiccs pic.twitter.com/kRNdljb1Rs — Elite 1 Féminine (@Elite1Feminine) May 27, 2025

À la charnière, Carla Arbez est le métronome de l’équipe. La demi d’ouverture sait orienter, gérer, accélérer. Et dans les lignes arrière, Grisez est exceptionnelle. Face à Romagnat, elle a brillé en étant replacée au centre, capable de casser les lignes comme peu d'autres dans l'Hexagone.

Toulouse prévenu et prêt

Mais en face, le Stade toulousain ne vient pas pour faire de la figuration. Porté par Pauline Bourdon-Sansus, le club rouge et noir a musclé son jeu et son effectif. Vainqueur de Blagnac en demi-finale, Toulouse arrive à Clermont en pleine bourre.

🔥 Le @STFeminin en finale !



Les Rouge et Noir s’imposent en demi-finale et décrochent leur place en finale d’Élite 1 🏆



😍 Retour en images sur ce match !



📷 @STFeminin pic.twitter.com/HxQ7xQVjKm — Elite 1 Féminine (@Elite1Feminine) May 28, 2025

L’entraîneur toulousaine Laure Bourdon-Sansus sait qu’il faudra surveiller de près les leaders bordelaises. « Si elles n’avaient que trois armes, ce serait plus simple », ironise-t-elle dans les colonnes d’Actu Rugby. Elle cite pourtant quatre joueuses à contenir : Khalfaoui, Fall, Arbez et Grisez. Une ligne claire : si Toulouse veut soulever le Brennus, il faudra d’abord museler ces cadres.

Au-delà des individualités, c’est une vraie opposition de style et de projets. Bordeaux développe un jeu offensif ambitieux, inspiré - « sans concertation », précise Ratier - du projet de l’UBB chez les hommes. Toulouse s’appuie sur un jeu structuré, précis et porté par l’expérience de joueuses habituées aux grands rendez-vous.

Le match se jouera sur des détails : discipline, conquête, gestion des temps faibles. Ratier le sait : « Quand on joue notre jeu, ça fonctionne. Mais quand on n’est pas connectées, on s’expose. » La clé sera sans doute là : maintenir l’intensité sur 80 minutes.

Le Michelin, un terrain (presque) conquis

La finale se jouera samedi au stade Marcel-Michelin. Une enceinte que les Bordelaises connaissent bien. Elles y ont battu Romagnat en novembre. De quoi aborder ce rendez-vous avec confiance. « C’est un stade à l’anglaise, j’adore le public », glisse Ratier.

Côté bordelais, quelques absences pèsent. Agathe Sochat ne sera pas de la partie. Même chose pour Nassira Kondé, victime d’une commotion. En revanche, Justine Pelletier et Fabiola Forteza font leur retour après leur passage avec le Canada. De quoi apporter un vent de fraîcheur dans le groupe girondin.

Ce Bordeaux-Toulouse coche toutes les cases d’une grande finale. Deux clubs structurés, des stars du rugby féminin tricolore et une rivalité grandissante. À Clermont, samedi à 16h45, ce sera un moment charnière pour le rugby féminin. Et peut-être un tournant dans la hiérarchie nationale.