XV de France. Des absences remarquées, des retours imminents, que se passe-t-il à Marcoussis ?

Entre les absences des cadres du vestiaire (et de Galthié) et les retours de joueurs hors groupe, il se passe beaucoup de choses cette semaine à Marcoussis, on fait le point.

Les Bleus ont officiellement lancé leur préparation pour le Tournoi des 6 Nations ce mardi à Marcoussis. Mais difficile de tirer des enseignements de ce premier entraînement collectif. Avec seulement 17 joueurs sur la pelouse, les grandes manœuvres attendront encore un peu. Un groupe amputé pour débuter L’absence des Toulousains, Bordelais et Toulonnais, ménagés après leurs matchs de Champions Cup, a considérablement réduit les forces en présence. Antoine Dupont, capitaine des Bleus, était quant à lui à Rome avec Fabien Galthié pour la conférence de lancement du Tournoi. Résultat : 24 joueurs se sont contentés d’observer la séance depuis les tribunes. Sur le terrain, l’entraînement a été axé sur les lancers en touche et les réceptions de coups de pied, comme l’a expliqué Gaël Dréan, pour L’Equipe : « Tout le monde est sympa, je découvre ce niveau. Je veux en profiter pour engranger de l’expérience. » Des retours attendus pour dynamiser le groupe Parmi les bonnes nouvelles, Louis Bielle-Biarrey, touché par des vertiges ce week-end, a passé des examens rassurants. L’ailier bordelais devrait rejoindre Marcoussis ce mercredi. À Toulouse, Alexandre Roumat a repris l’entraînement normalement après une lésion musculaire et pourrait intégrer le groupe dès dimanche. Dans les colonnes de L’Equipe, François Cros, cadre du groupe, a souligné l’importance des nouveaux visages comme Dréan : « Ça fait du bien de voir de nouveaux joueurs. Ça dynamise et stimule le groupe. » Un début discret, mais des choix qui se précisent Fabien Galthié, absent pour cette première séance, a réaffirmé depuis Rome son attachement à la performance, notamment au sujet des sélections d’Oscar Jegou et Hugo Auradou : « Nous assumons complètement nos décisions. La performance passe en premier. » Les Bleus monteront en intensité dès mercredi matin, lors d’un entraînement collectif où les 42 joueurs seront sur le pont. De quoi commencer à entrevoir les choix du sélectionneur à dix jours du premier match face au Pays de Galles.