TOP 14. Un homme dans le début de saison : Joshua Brennan, au nom du père, du frère et du fighting spirit

Titulaire et performant lors des 2 premières journées de Top 14, Joshua Brennan prend de l'épaisseur dans le groupe toulousain.

Il est né en Irlande et pourrait pourtant représenter l’équipe de France dans les prochains mois. Inutile d’aller chercher sur le net, Antoine Frisch a bien débarqué sur la Rade depuis l’île Émeraude cet été, mais le Frenchy est de Fontainebleau. Et donc plutôt accent pointu que gaélique, malgré une grand-mère irlandaise.

Celui dont on cause, nous, est le fils du plus français des irlandais. Joshua Brennan, fils de Trevor, a pourtant longtemps été dans l’ombre de son grand frère Daniel, qu’on disait depuis très jeune futur phénomène du rugby français grâce à son gabarit hors normes (1m93 pour 135kg).

France U20 - Contacté par le Munster, Daniel Brennan a choisi la France, aux dépens de l'Irlande ?

Au final, ce dernier n’a jamais confirmé, même s’il a trouvé un point de chute en Top 14 (à Toulon) cette année, quand Joshua, lui, s’éclate avec Toulouse. Comme Daniel, il a également hérité de la génétique du papa pour toiser le double-mètre (1m99).

Un peu frêle a ses débuts, le 2ème ligne s’est épaissi pour culminer aujourd’hui à 118kg et disposer surtout d’un gabarit lui permettant de jouer également flanker. Une polyvalence qui lui avait d’ailleurs offert une place dans la feuille de match des deux finales de la saison dernière, Champions Cup et Top 14.

UN AVENIR INTERNATIONAL ?

Après 24 feuilles, dont 12 titularisations en 2023/2024, "Josh" est donc reparti sur les mêmes bases, si ce n’est plus : titulaire lors des 2 premières sorties de la saison, il continue de gagner en épaisseur et de conforter son statut nouveau depuis la fin de l’hiver dernier.

Toulouse va-t-il tout rafler à la Nuit du Rugby ? La liste complète des nommés

Excellent contre Vannes lors de la 1ère journée, très actif contre La Rochelle dimanche dernier à nouveau et auteur d’un gros caramel sur Antoine Hastoy à la retombée d’un jeu au pied de pression, celui qui n’a pas encore fêté ses 23 ans impressionne.

TOP 14. Clément Vergé (Toulouse), une vraie carte à jouer pour remplacer la tour de contrôle Arnold

Mobile, ferrailleur et très bon plaqueur, Brennan continue de marquer des points avec le Stade Toulousain. Avant de voir plus grand ? Si Flament et Meafou prennent tout de même beaucoup de place et qu’il a le temps de grandir, gageons qu’il représentera probablement bientôt l’avenir tricolore. À un poste de numéro 4 pas si fourni que son voisin de palier…