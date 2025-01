6 Nations. Pourquoi Eddie Jones voit une faille à l'ouverture dans l’armure du XV de France ?

Pour Eddie Jones, le maillon faible des Bleus pourrait bien être le poste d'ouvreur. Un constat étonnant quand on voit la qualité des joueurs disponibles. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le XV de France a beau faire partie des cadors du rugby mondial, Eddie Jones, jamais avare d'un petit tacle bien senti, a pointé du doigt ce qu'il considère comme un maillon faible des Bleus. Et surprise, c'est le poste d'ouvreur qui est dans le viseur du stratège australien.

Un choix qui interroge

"Cela va peut-être paraître bizarre mais je dirais le poste d'ouvreur", a-t-il déclaré à L'Equipe. Évidemment, Jones ne remet pas en cause les qualités de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Thomas Ramos. Ils "sont des joueurs incroyables, chacun à leur manière."

Il s'interroge plutôt sur la dynamique et l'alchimie au sein de la charnière. Selon lui, la connexion entre Antoine Dupont et Ntamack est plus naturelle qu'avec Jalibert.

Ce qui pourrait expliquer pourquoi le Bordelais n'a été aligné lors de la dernière tournée. "Est-ce que c'est pour cela que Ramos a été choisi à l'automne pour être positionné en 10 ? Je ne sais pas mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu confus autour de ce poste et que ça peut être une faiblesse."

Avec le retour en forme de Ntamack, revenu de blessure, la hiérarchie semble s'être clarifiée. Le duo Dupont-Ntamack devrait être reconduit pour le Tournoi des 6 Nations. Mais Jalibert, brillant en club, continue de frapper à la porte. Une concurrence qui peut être bénéfique, mais qui peut aussi semer le doute.

Un faux débat pour le staff des Bleus ?

Pour l'encadrement du XV de France, Ntamack, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, reste le choix numéro un. D'ailleurs, la paire avec Dupont semble indéboulonnable. Et c'est aussi parce que ce dernier est le taulier à la mêlée que Ntamack est préféré à Jalibert. Tout à cause de cette alchimie et des repères communs entre les deux hommes.

Mais la question de la polyvalence de Ramos, capable d'occuper différents postes, ajoute une variable intéressante. Eddie Jones a peut-être vu juste en pointant du doigt un secteur qui manque de stabilité depuis quelques mois. Reste à savoir si le retour à la charnière "classique" suffira à faire taire les critiques.