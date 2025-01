6 Nations. XV de France – Galles : et si cette fois, les Bleus tuaient le suspense dès le début ?

Chaque début de Tournoi est un test pour les Bleus. Face à un Pays de Galles en crise, l’occasion est parfaite pour prouver leur suprématie et prendre un départ idéal.

Le XV de France entamera son 6 Nations par la réception du Pays de Galles. Il y a quelques années en arrière, les supporters auraient serré les fesses pour les Bleus. Tant les Gallois étaient performants. Depuis cinq ans, le XV du Poireau est sur la pente descendante contrairement aux Bleus.

Le Pays de Galles, un adversaire en perte de vitesse

Le Pays de Galles n'a plus rien gagné depuis novembre 2023. Et se présentera à Saint-Denis avec très peu de certitudes. Malgré ce bilan record de défaites, on peut compter sur Galthié et ses adjoints pour préparer les Tricolores avec sérieux et application. Et ce, pour plusieurs raisons.

Il est important pour l'équipe de France de rentrer dans ce Tournoi par une victoire, et avec la manière face au public français. Des supporters qu'ils ne retrouveront plus au Stade de France avant l'ultime journée de compétition contre l'Ecosse. Cette rencontre face aux Gallois va définir le reste du 6 Nations.

Personne n'a oublié le match de l'an passé contre l'Irlande à Marseille (17-38). Une rencontre au sortir de la Coupe du monde qui avait fait planer un vent de doutes chez les Bleus. Cette année, il faut démarrer avec des certitudes. Au vu de la forme des équipes du Top 14 comme l'UBB et Toulouse, une contre-performance serait encore plus inquiétante.

Les Bleus face à leur malédiction des débuts compliqués

Il ne faudrait pas que les hommes de Galthié prennent l'habitude de commencer le Tournoi dans le dur. Avant l'Irlande, il y a eu l'Italie en 2023 et une victoire 29 à 24 qui avait ravivé des souvenirs de défaite à Rome que certains aimeraient bien oublier. Trois ans plus tôt, et alors que Dupont et ses coéquipiers avaient aussi eu des frayeurs contre l'Angleterre.

Alors qu'ils menaient 17 à 0 à la pause puis 24-0, et semblaient en contrôle face aux vice-champions du monde anglais, ils avaient subi dans le second acte. Laissant le XV de la Rose revenir à hauteur et menacer la victoire. C'est d'ailleurs ce match qui avait privé le XV de France de la victoire dans le Tournoi à la différence de points au profit de l'Angleterre.

En 2019, Galthié n'était pas encore aux commandes, mais Penaud, Alldritt ou encore Atonio et Romain Ntamack oui. Ce jour-là, les Bleus s'étaient inclinés 19-24 face aux futurs vainqueurs du Tournoi, Grand Chelem à la clé, à savoir le Pays de Galles.

Pourquoi ce match conditionne la suite du Tournoi

2018 ? Même résultat avec un revers 13-15 lors de la venue de l'Irlande. 2017 ? Défaite 19-16 en Angleterre. 2016, succès compliqué face à l'Italie, 23-21. Avant cela, un succès étriqué contre l'Ecosse (15-8). On ne va pas refaire tout l'historique. Mais vous l'aurez compris, ce premier match du Tournoi n'est globalement pas une réussite pour les Bleus depuis dix ans.

Malgré un calendrier compliqué avec trois déplacements de rang, le XV de France a des objectifs élevés. Cette génération, sans doute la plus talentueuse jamais vue aux yeux de beaucoup, se doit de remporter des titres. Avec un seul Grand Chelem à son actif, elle peut, et doit, ajouter d'autres trophées à son palmarès. En attendant la Coupe du monde 2027, les Tricolores doivent remporter le Tournoi. Et ça commence par ce premier match contre le Pays de Galles.