XV de France. Nouvel appelé chez les Bleus, qui es-tu Bastien Vergnes-Taillefer ?

Appelé pour remplacer Jordan Joseph, finalement blessé, le Bordelais reste un garçon très méconnu du grand public. Bastien Vergnes-Taillefer, présente-toi !

Déjà sélectionné cet été au Japon, Bastien Vergnes-Taillefer pourrait très certainement été qualifié "d'ovni", puisqu'il s'agit du terme à la mode. Son nom circulait depuis un moment dans les papiers de Fabien Galthié et son staff et bien qu'il n'ait pas été aligné face aux Nippons, le Bordelais avait pu goûter à l'atmosphère si particulière qui gagne au sein de ce groupe France. Partie remise, donc, puisque le 3ème ligne de l'UBB vient d'être appelé à nouveau pour préparer la tournée d'automne, en remplacement du Palois Jordan Joseph, finalement blessé. Une nouvelle marque de confiance et d'attention, de la part de l'encadrement tricolore, certes. Mais que sait-on de lui, on juste ?

Au regard de tout ce qui circule sur ses concurrents en 3ème ligne, pas grand chose, au vrai. Il faut dire qu'en plus de n'avoir qu'une saison de Top 14 dans les pattes et de ne pas être le joueur le plus spectaculaire de notre championnat, le numéro 8 de 25 ans est un taiseux. Un garçon besogneux, toujours au rendez-vous dans l'engagement mais qui n'a rien, pour l'heure, de l'athlétisme d'un Sekou Macalou, de la variété d'un Grégory Alldritt ou de l'aura d'un Charles Ollivon. Reste qu'à Bordeaux, le principal intéressé ne déçoit jamais, depuis son arrivée l'an passé. 24 matchs de Top 14 et 15 titularisations plus tard, l'enfant d'Auterive est même récompensé de sa régularité par un nouvel appel dans le groupe France, donc.

Avant cela, le solide girondin (1m94 pour 114kg) s'est fait la main en ProD2. Du côté de Colomiers, lui qui est un pur haut-garonnais, puisque formé au XV Auterivain, à la frontière de l'Ariège. En somme, une quarantaine de rencontres en deuxième division, pas toujours en tant que titulaire, lui permirent de rejoindre l'élite du rugby français, grâce à ses performances intéressantes, sa mobilité et sa faculté à jouer 6 comme 8 avec la même aisance. À peine plus d'un an plus tard, voilà donc qu'il s'apprête à découvrir Marcoussis. Une juste récompense aussi pour celui qui est reparti sur les mêmes bases cette saison, avec déjà 5 titularisations, toutes d'un bon acabit. Beaucoup voyaient Roumat, ils auront finalement Vergnes-Taillefer. Aux côtés d'un certain Alexandre Bécognée, qu'il affrontait encore en 2020, du côté de Michel-Bendichou, ou du stade Boniface...