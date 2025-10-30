AMATEUR. 100% de victoires : quels clubs survolent la belle Fédérale 2 en ce début de saison ?

A l’heure d’écrire ces lignes, 6 équipes sont toujours invaincues dans cette division très formatrice, qui se renforce copieusement par la venue d’anciens professionnels, d’année en année.

Le Top 14 bat son plein, la ProD2 nous régale chaque week-end, la tournée de novembre du XV de France pointe le bout de son nez… Et si on prenait le contre-pied du rugby pro pour prendre la direction de l’amateur, ses stades sans jeux de lumières, arbitrages vidéos et entrée à 15 balles minimum ?

Allez, on vous emmène avec nous direction la Fédérale 2, pour aller prendre la température de la 6ème division française, qui va souffler ce week-end après 6 journées intenses. Au bout desquelles certaines formations se détachent, déjà…

De la région parisienne à la Provence

Lesquelles ? On y vient, justement… A l’heure d’écrire ces lignes, 6 équipes sont toujours invaincues dans cette division très formatrice, qui se renforce copieusement par la venue d’anciens professionnels, d’année en année.

De la région parisienne à la Provence en passant par l’Isère et en faisant un crochet par le Sud-Ouest, focus sur les équipes qui survolent la division. Comme les gars du 13ème du PUC et les banlieusards de Genevilliers, qui dominent des poules prétendument plus faibles que celles englobant les équipes du Pays Basque ou des Pyrénées, par exemple. Mais qu’on devrait retrouver en fin de saison aux mêmes positions.

Avignon confirme

Enfin, dans le Sud-Est, Avignon/le Pontet - toujours emmené par l’ancien numéro 9 de Clermont et Castres, Ludo Rado - semble avoir franchi un cap cette année. Si la fin de saison passée avait été contrariée par plusieurs blessures importantes et un groupe qui s’essoufflait, le club vauclusien semble vraiment bien, cette saison, grâce à un recrutement peu clinquant mais de qualité, notamment en numéro 8, et de la continuité.

En battant sèchement la belle équipe d’Aubagne (39 à 14) le week-end dernier, il a confirmé qu’il lutterait probablement avec Monaco pour s’adjuger à minima du titre de champion d’automne. Une formation qui a connu sa première défaite le week-end dernier, surpris à domicile par Palavas.

Mais qui reste l’ogre de cette division grâce à son attaque de feu : avec 234 points marqués cette saison (39 points par match), il demeure l’un des 3 seuls clubs de l’Hexagone à avoir empoché 4 bonus offensifs en 6 matchs cette saison. Prochain point dans quelques mois !