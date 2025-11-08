''Il n’y a pas que des papas de joueurs qui viennent assister au match'', Isabelle Ithurburu défend l'approche de TF1 face aux critiques

TF1 diffusera les matchs des Bleus cet automne. Mais après les polémiques du Mondial, la chaîne est attendue au tournant. Isabelle Ithurburu défend son approche.

Retour en prime time pour les Bleus

Ce samedi, c’est le grand retour du XV de France sur le devant de la scène. Et c’est TF1 qui diffusera le premier test de l’automne face aux champions du monde sud-africains, ainsi que les autres face aux Fidji puis l'Australie. Une rencontre de gala entre deux mastodontes du rugby mondial, mais aussi un nouveau test pour la chaîne, pas toujours à la fête ces derniers mois.

TF1 (toujours) sous le feu des critiques

On se souvient des nombreuses critiques lors de la Coupe du monde 2023 puis lors du dernier Mondial féminin : commentaires jugés plats, émotions absentes… Les réseaux sociaux s’étaient enflammés. Rebelote lors du Mondial féminin, où la chaîne avait été accusée de bâcler la couverture de l’événement. ‘‘Quelle honte’’ : TF1 zappe la Marseillaise et se met (encore) les fans de rugby à dos

Stefan Etcheverry et son équipe avaient pris cher, parfois violemment. « Le commentaire, c’est quelque chose de très subjectif, rappelait-il récemment dans Le Quotidien du Sport, affecté par le bashing. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront, mais il faut prendre ça dans la globalité. »

Ithurburu en première ligne

Ce samedi, Isabelle Ithurburu sera bien là, au bord de la pelouse. Un visage familier pour les amateurs du ballon ovale, et surtout, une passionnée. Interrogée par Le Parisien, elle assume totalement l’approche plus grand public de TF1 :

« Je sais très bien ce que les gens viennent chercher sur TF1 et ça me va très bien, car je me considère comme étant grand public. Il n’y a pas que des anciens entraîneurs ou des papas de joueurs qui viennent assister au match. Il y a aussi des femmes et des enfants. C’est un sport dont les règles sont compliquées, et j’adore l’idée de le rendre didactique. » RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payantsElle envoie un message clair à ceux qui réclament plus d’analyse : « Certains voudraient de la palette tactique, mais si on fait ça, on perd tout le monde. »

Sur la pelouse, les Bleus devront répondre présents. Mais derrière l’écran, la première chaîne espère aussi convaincre un public large, au-delà des puristes. Ce samedi face aux Boks, ce sera double enjeu : performance sportive et crédibilité médiatique.