''Il n’y a pas que des papas de joueurs qui viennent assister au match'', Isabelle Ithurburu défend l'approche de TF1 face aux critiques

Retour en prime time pour les Bleus
Ce samedi, c’est le grand retour du XV de France sur le devant de la scène. Et c’est TF1 qui diffusera le premier test de l’automne face aux champions du monde sud-africains, ainsi que les autres face aux Fidji puis l'Australie. Une rencontre de gala entre deux mastodontes du rugby mondial, mais aussi un nouveau test pour la chaîne, pas toujours à la fête ces derniers mois.
TF1 (toujours) sous le feu des critiques
On se souvient des nombreuses critiques lors de la Coupe du monde 2023 puis lors du dernier Mondial féminin : commentaires jugés plats, émotions absentes… Les réseaux sociaux s’étaient enflammés. Rebelote lors du Mondial féminin, où la chaîne avait été accusée de bâcler la couverture de l’événement.‘‘Quelle honte’’ : TF1 zappe la Marseillaise et se met (encore) les fans de rugby à dos
Stefan Etcheverry et son équipe avaient pris cher, parfois violemment. « Le commentaire, c’est quelque chose de très subjectif, rappelait-il récemment dans Le Quotidien du Sport, affecté par le bashing. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront, mais il faut prendre ça dans la globalité. »
Ithurburu en première ligne
Ce samedi, Isabelle Ithurburu sera bien là, au bord de la pelouse. Un visage familier pour les amateurs du ballon ovale, et surtout, une passionnée. Interrogée par Le Parisien, elle assume totalement l’approche plus grand public de TF1 :
« Je sais très bien ce que les gens viennent chercher sur TF1 et ça me va très bien, car je me considère comme étant grand public. Il n’y a pas que des anciens entraîneurs ou des papas de joueurs qui viennent assister au match. Il y a aussi des femmes et des enfants. C’est un sport dont les règles sont compliquées, et j’adore l’idée de le rendre didactique. »RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payantsElle envoie un message clair à ceux qui réclament plus d’analyse : « Certains voudraient de la palette tactique, mais si on fait ça, on perd tout le monde. »
Sur la pelouse, les Bleus devront répondre présents. Mais derrière l’écran, la première chaîne espère aussi convaincre un public large, au-delà des puristes. Ce samedi face aux Boks, ce sera double enjeu : performance sportive et crédibilité médiatique.
Ronnie64
'Derrière l’écran, la première chaîne espère aussi convaincre un public large'
Derrière l'écran c'est certain ça va pas le faire, à l'inverse devant le dit écran ça va pas le faire non plus. 👍
potemkine09
Mais bien sûr, elle est partie sur TF1, la grande chaine du savoir et de l'éducation populaire, pour faire découvrir le rugby au plus grand nombre, et absolument pas pour la taille du chèque ! /s
Garou-gorille
"Ithurburu en première ligne"
...pas sûr qu'elle fasse le poids !
NeST
Pourtant elle a l'habitude des talons...
Aristaxe
"Il n’y a pas que des anciens entraîneurs ou des papas de joueurs qui viennent assister au match. Il y a aussi des femmes et des enfants."
On apprécie donc le fait que les femmes et les enfants ne peuvent pas eux aussi être des spécialistes. Comment mépriser et prendre de haut le public que l'on prétend pourtant cibler...
Puis surtout pour faire de l'approche grand public, il faut être capable de bien comprendre le jeu, les règles, les décisions arbitrales, etc... et donc faire un travail de vulgarisation. Ce que TF1 est bien incapable de proposer : on se souvient durant la coupe du monde de leur palette technique sur la passe en-avant de Rieko Ioane face aux bleus en traçant deux lignes, une au point de départ du ballon, et une au point d'arrivée. Ou comment faire la parfaite démonstration de son incompétence.
Austin Healey, outre-manche, s'avère être excellent là dedans (bien qu'il aussi être franchement gonflant avec sa mauvaise foi et son arrogance) : il est pointu et technique, mais toujours au service de la compréhension du jeu. Il va t'expliquer pourquoi l'échange de jeu au pied est remporté par une équipe et pas une autre, pourquoi on en est arrivé à ce résultat et ce que tel équipe devrait changer dans son approche sur ce secteur là. Il va aussi extrapoler ce qui va se passer plus tard avec ces nouveaux éléments. Ca crée un commentaire dynamique, qui donne l'impression à n'importe quel troufion venu de comprendre ce qui se passe, et ça c'est très plaisant. Alors que les commentaires TF1 qui ne joue que sur le pathos et le storytelling avec des contre-vérités et des approximations, sans jamais rien apporter d'autres, c'est pas cibler un public de néophyte, c'est cibler un public de demeuré. La différence c'est que dans un cas on les accompagne vers une meilleure compréhension du jeu, dans le deuxième cas on les entretient dans la médiocrité.
potemkine09
👏👏👏👏!
pascalbulroland
« Certains voudraient de la palette tactique, mais si on fait ça, on perd tout le monde. »
C'est dire si TF1 vend du temps de cerveau disponible...