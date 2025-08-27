XV DE FRANCE. 35 ans, entraîneur-joueur : qu'importe, Uini Atonio pense à la Coupe du monde 2027

Âgé de 35 ans et après avoir déjà annoncé la fin de sa carrière internationale une première fois, Uini Atonio n'exclut pas l'idée de participer au Mondial 2027.

D'abord retraité international en 2023, puis finalement non, Uini Atonio pense encore pouvoir évoluer à haut niveau pendant plusieurs années. Et ce, même en équipe de France.

De fait, il pense toujours au XV de France et pourquoi pas à la Coupe du monde 2027. Cette dernière se déroulera en Australie, aux mois d'octobre et novembre 2027. Et pour l'heure, Uini Atonio possède un contrat jusqu'en juin 2027 avec La Rochelle. Ne serait-ce donc pas la meilleure fin que de terminer avec un Mondial avec les Bleus ?

Un entraîneur-joueur avec "des objectifs de joueur pro"

D'abord, le pilier français intègre un nouveau poste, celui d'entraîneur. Ce fut la surprise de l'été côté rochelais, lorsque le club avait annoncé qu'Atonio allait remplacer Gurthrö Steenkamp en tant qu'entraîneur de la mêlée maritime.

Un parcours qu'il voulait "faire depuis des années", déclare-t-il à l'AFP au cours d'un entretien. Notamment car il "aime bien transmettre." Un choix qu'apprécie même Paul Boudehent, car avec la "fraîcheur" qu'apporte Atonio, "la mêlée n'est plus une contrainte pour ceux qui s'y collent", déclare-t-il à L'Équipe. "On n'en fait pas 50, mais celles qu'on fait, on les fait bien", poursuit le troisième ligne.

Actuellement blessé aux ischios-jambiers, Atonio ne laisse pas sa carrière professionnelle de côté. Pour le moment, il prévoit de "reprendre la course dans peut-être un mois et demi." Et quand il sera de retour à la compétition, "ce sera en tant que joueur pro, avec des objectifs", annonce-t-il.

"La Coupe du monde est un objectif pour tous les joueurs"

Maintenant concentré pour se remettre de sa blessure et revenir en forme, Uini Atonio n'a pas abandonné l'équipe de France, même après avoir indiqué l'arrêt de sa carrière internationale. Une chose faite à l'issue de la Coupe du monde 2023 en France. Il avait finalement décidé de faire machine arrière après les sollicitations du sélectionneur Fabien Galthié qui avait besoin de lui à droite de la mêlée.

Depuis le Mondial français, Atonio a joué 11 matchs avec les Bleus, tous en tant que titulaire, dont les 2 Tournois des 6 Nations. C'est bien simple : soit il n'est pas là, soit il est titulaire. Désormais à mi-chemin du mondial 2027, il l'envisage, un peu. "Je ne sais pas pourquoi je ne viserai pas des titres ou même de rejouer en équipe de France", rétorque-t-il lorsqu'on lui pose la question de la Coupe du monde en Australie. Notre Uini national en Australie, est-ce donc possible ?

La Coupe du monde, [...] ça reste quand même des objectifs pour chaque joueur qui joue en Top 14. [...] Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui joue aujourd'hui qui ne veut pas gagner des titres et ne veut pas aller en équipe de France.

