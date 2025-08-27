RUGBY. PRO D2. À peine arrivé, le milliardaire Stérin (déjà) sur le départ du BO ?

Alors qu'il était devenu propriétaire du BO il y a quelques mois seulement, rachetant des parts, le milliardaire Stérin souhaiterait vendre le club.

C'est une surprise pour l'écosystème du Biarritz Olympique. Alors que le milliardaire controversé Pierre-Edouard Stérin est propriétaire du club depuis quelques mois seulement, après que Shaun Hegarty lui a cédé ses parts afin d'éviter une relégation en Nationale, il pourrait finalement revendre le club, d'après le Midol.

L'information est d'autant plus surprenante qu'il y a quelques jours à peine, il fantasmait sur un projet à long terme avec Antoine Dupont. Mais visiblement, la réflexion de Stérin ne date pas des derniers jours mais plutôt des dernières semaines, avec déjà des repreneurs en tête et des rendez-vous concrets.

TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile

Stérin, pas là pour jouer les mécènes

S'il a racheté le BO afin de lui éviter la relégation une division en dessous, en Nationale, Pierre-Edouard Sterin ne souhaite pas être le mécéne de Biarritz. Selon le Midol, il a, à de nombreuses reprises, signifié à "ses équipes qu'il n'avait pas vocation à faire des chèques pour combler le déficit chronique" du club.

Stérin a indiqué souhaiter que les comptes du BOPB soient rapidement à l'équilibre, d'ici juin 2026, avec un nouveau modéle économique. Il a surtout signifié ne pas vouloir s'éterniser à la tête du club basque, désirant le quitter, et rapidement si possible, d'après le média spécialisé dans le rugby.

TOP 14. ''Il nous a beaucoup manqué en phase finale'' : le RCT récupère un cadre (très) important

La famille Bovis "en phase d'étude" pour reprendre le BO

Celui qui a fait fortune avec le concept de coffret-cadeau "Smartbox" pourrait avoir un racheteur. Il s'agit de la famille Bovis selon le Midol, qui possède une entreprise spécialisée dans "le transport et la manutention d'objets sensibles et exceptionnels", indique son site internet. Cette dernière n'est pas inconnue du monde du sport puisqu'elle a déjà racheté le club de football du FC Fleury, dans la région parisienne. La section masculine se trouvait en 4e division départementale au moment du rachat en 1986 et est maintenant en Nationale 1, 3e division française, visant la montée en Ligue 2. Les féminines sont en D1 Arkema, le plus haut niveau français.

Les premiers contacts entre les deux parties ont eu lieu au moins de juin et, depuis, la famille Bovis a effectué un audit financier du club, prouvant un intérêt concret. Ce, notamment car elle possède des attaches affectives dans le coin, précise le Midol. Le journal français les a d'ailleurs contactés et Alexandre Bovis, fils aîné de la famille, a reconnu qu'ils étaient "dans une phase d'étude." Il précise que cette dernière "n'est pas que financière."

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu

La famille Bovis a aussi rencontré, à de nombreuses reprises, révèle le Midol, la mairie de Biarritz. Des prochains rendez-vous avec les représentants de Stérin sont aussi prévus. Les Bovis semblent tout de même partants pour reprendre un club historique du championnat français.

La dimension humaine nous caractérise. C'est ce qui fait qu'on se différencie de financiers. On met l'humain au centre de la table et quand on rentre dans un projet, on le fait corps et âme. - Alexandre Bovis au Midol

RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?