TOP 14. ''Montrer le vrai Stade Rochelais'' : Hastoy et Alldritt ambitieux avant le coup d'envoi

Après une saison ratée et conclue à la 7e place, les Maritimes veulent retrouver leur vrai niveau et une identité de jeu cohérente.

Le Stade Rochelais entame sa nouvelle saison avec une idée claire : faire oublier la déception de l’an dernier.

Non qualifiés pour les phases finales, une première depuis 2018, les Maritimes veulent redorer leur blason et recoller au duo qui domine le rugby français : Toulouse et Bordeaux-Bègles.

"Montrer le vrai Stade Rochelais"

Antoine Hastoy, de retour de tournée avec le XV de France en Nouvelle-Zélande, a donné le ton. Déçu par la série perdue avec les Bleus, il affiche une détermination intacte avec La Rochelle : « On s’est déçus nous-mêmes l’an passé. Là, on repart avec beaucoup de jeunesse, beaucoup d’envie. L’objectif, c’est de retrouver notre identité et de montrer le vrai Stade Rochelais. »

Un discours qui fait écho à celui du capitaine Grégory Alldritt pour RMC Sport. Plus lucide que jamais, le troisième-ligne reconnaît que son équipe a pris du retard sur les deux locomotives du championnat. « On ne peut pas se comparer à Toulouse et à l’UBB en ce moment. Notre but, c’est de revenir dans les discussions, d’être à nouveau craints, surtout à Deflandre », a-t-il confié.

Un jeune géorgien confirmé à droite

Côté effectif, le club a sécurisé un dossier important : la prolongation jusqu’en 2028 d’Aleksandre Kuntelia. À 23 ans, le pilier géorgien est déjà vu comme une pièce maîtresse du pack rochelais. Une excellente nouvelle alors que Ronan O’Gara doit composer sans Uini Atonio, blessé, et avec Joel Sclavi retenu avec les Pumas.

Mais la route est semée d’embûches. Le tirage au sort de l’Investec Champions Cup n’a pas épargné les Rochelais, avec des déplacements compliqués en Afrique du Sud chez les Stormers, puis en Irlande face au Leinster. « On n’est pas gâtés, mais ça va donner de gros matchs. On va devoir hausser le niveau », lâche Hastoy, déjà revanchard après la claque subie l’an dernier face aux Irlandais.

Le premier test grandeur nature arrivera dès le 6 septembre avec un choc en ouverture du Top 14 contre le champion d’Europe en titre, l’Union Bordeaux-Bègles. Un derby de l’Atlantique qui pourrait donner le ton de la saison et dire si La Rochelle est prête à redevenir ce qu’elle était : une équipe redoutée partout en Europe.