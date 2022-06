TOP 14. Budget : Bayonne casse sa tirelire et affiche ses ambitions

Le budget de l'Aviron Bayonnais va exploser, passant de 14,5M cette saison à 21,5M lors du prochain exercice selon L'Équipe. Philippe Tayeb souhaite pérenniser le club basque en Top 14.

Un an après sa descente et une défaite au scénario invraisemblable face à Biarritz dans l'Access Match, l'Aviron Bayonnais va retrouver le Top 14, la saison prochaine. Le club basque devra cependant faire sans Yannick Bru, son manager, qui quittera les bords de la Nive pour laisser place à Grégory Patat. Et malgré le départ de l'ancien talonneur du Stade Toulousain, les dirigeants bayonnais comptent bien exister dans ce Top 14. La preuve ? Un recrutement efficace avec notamment l'arrivée de Maxime Machenaud ou encore Camille Lopez. Comme l'indique L'Équipe, le club est encore à la recherche de 6 avants et deux trois-quarts. De quoi construire une solide équipe en vue de la saison prochaine.

Mais ce n'est pas tout. Toujours selon L'Équipe, le budget du club va connaître une hausse considérable. De 14,5 millions cette saison, il passera à 21,5 millions dans le cadre du prochain exercice. À titre de comparaison, le voisin biarrot, disposait cette saison d'un budget de seulement 12,8 millions d'euros pour le Top 14 (hausse de 3,3 millions par rapport à la saison 2020/2021). Perpignan possédait lui un budget de 17,4 millions tandis que Brive pouvait s'appuyer sur 17,6 millions d'euros. Ce qui démontre bien l'intention du club de se maintenir au plus haut niveau français. Alors en Top 14 lors de la saison 2019/2020, l'Aviron s'appuyait sur un budget de 16,6 M puis de 15,6M l'année suivante, après l'épisode Covid. Bien loin des 21,5 prévus pour cette année. À voir si ces ambitions se concrétisent désormais sur le terrain, Philippe Tayeb, le président, souhaitant plus que jamais pérenniser le club en Top 14.