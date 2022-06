VIDÉO. Toulouse. Rodrigue Neti s'inspire de Wilko et claque un drop prodigieux 😱

Cette semaine, le Stade Toulousain prépare avec sérieux sa demi-finale face au CO. L'occasion pour le pilier gauche Rodrigue Neti de nous faire partager la qualité de son jeu au pied.

Vous vous souvenez du fameux entra√ģnement de Jonny Wilkinson qui consistait √† toucher l'un des poteaux depuis la ligne d'en-but en drop ? En tout cas, il semblerait que le pilier gauche du Stade Toulousain Rodrigue Neti s'en souvienne ! En effet, et alors que son club pr√©pare avec s√©rieux la demi-finale qui l'opposera face au premier du championnat, le Castres Olympique, Neti et d'autres de ses co√©quipiers se sont essay√©s en fin de s√©ance √† l'exercice compliqu√© du drop. Le but √©tant de se poster le long de la ligne d'en-but, et de tenter de toucher les poteaux avec le ballon, ou bien de passer celui-ci entre les perches. Un d√©fi loin d'√™tre simple, surtout pour un joueur n'ayant pas l'habitude de jouer au pied. Et pourtant, le Fran√ßais de 27 ans ne s'est pas fait prier pour r√©ussir son drop, avant de repartir comme si de rien n'√©tait.

Pilier titulaire avec les Bleus face à l'Italie, Rodrigue Neti sort-il de nulle part ?

First Joe Tekori's sideline conversion for Toulouse, now Rodrigue Neti is hitting drop-goals from the corner flag;



Fully expect a 60-metre penalty from Cyril Baille next. pic.twitter.com/HLfbkiaKhd ‚ÄĒ EK Rugby Analysis (@ek_rugby) June 15, 2022

Ce dernier a par ailleurs relay√© son exploit sur les r√©seaux sociaux, identifiant son capitaine Antoine Dupont, ainsi que Thomas Ramos, un expert en la mati√®re. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Tekori et Neti, les avants du Stade Toulousain semblent plut√īt √† l'aise au pied ! Ne soyons donc pas surpris si face √† Castres, Rodrigue Neti d√©cide de r√©compenser le travail de son √©quipe gr√Ęce √† un drop √† 40 m√®tres des perches. N√©anmoins, pas s√Ľr qu'il ait la m√™me r√©ussite qu'√† l'entra√ģnement...

Jonny Wilkinson t'apprend à être un buteur de classe mondiale en moins de 10 min