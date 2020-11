Pilier titulaire avec les Bleus face à l'Italie, Rodrigue Neti sort-il de nulle part ?

Le pilier du Stade Toulousain Rodrigue Neti honorera sa première sélection face à l’Italie dans le cadre de la Coupe d'automne des nations.

Rodrigue Neti n’est sûrement pas le pilier le plus connu de notre championnat. Loin des lumières des projecteurs, le pensionnaire du Stade Toulousain connaîtra pourtant sa première sélection en équipe de France samedi soir face à l’Italie, à gauche de la mêlée tricolore. Dans l’ombre d’un Cyril Baille titulaire indiscutable du poste en club et sélection, le natif de Nouméa s’est fait une place au soleil profitant de la règle des trois matchs maximum pour glaner une convocation au sein de la délégation tricolore. Le joueur de 25 ans, remplaçant en début de saison à Toulouse, a su profiter des doublons pour s’installer à gauche du pack haut-garonnais. La composition du XV de France face à l'Italie avec une charnière Serin/JalibertAprès un début d’exercice dans la peau d’un remplaçant, il effectue son retour sur les terrains à Brive, après avoir purgé une suspension suite à un carton rouge reçu face à Toulon, numéro un floqué dans le dos en l’absence de Baille, lors de la victoire bonifiée des siens à Amédée-Domenech. Une bonne performance qui le verra enchainer les quatre matchs suivants titulaires et forcera Ugo Mola à en faire l’un des éléments indispensables de son huit de devant. De quoi éveiller la curiosité du staff tricolore qui n’a pas hésité à le sélectionner à l’aube de la rencontre face à la Squadra Azzura. Samedi, Neti honorera donc sa première sélection au côté d’une première ligne qu’il connaitra sur le bout des doigts, formée de Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri ses partenaires de club dans la ville rose.

De Nouméa à Ernest Wallon

Né à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Rodrigue Neti démarre le rugby à l’URC Dumbéa, club néo-calédonien. Le joueur d’origine wallisienne quittera son île natale pour rejoindre le Stade Toulousain en 2012. Avec un franc succès. Alors qu’il effectue ses débuts sous le maillot rouge et noir deux ans plus tard à seulement dix-neuf ans, il est appelé l’année suivante par le sélectionneur des moins de vingt ans de l’époque Fabien Pelous pour disputer le Tournoi des Six Nations 2015. Une expérience internationale qui lui permet d’apparaitre de plus en plus sur les feuilles de match en Top 14, profitant notamment des convocations de Cyril Baille avec les Bleus.



À l’issue de la saison 2018-2019, il connaît l’un de ses plus beaux moments de carrière. Champion de France avec le Stade Toulousain, ce beau bébé (1m85, 124kg) participera alors à onze rencontres au total, puis deux de plus la saison suivante, avant l’arrêt prématuré des compétitions. Une progression linéaire pour le joueur qui, à 25 ans arpentera la pelouse du Stade de France samedi dans la peau d’un titulaire. Une sélection qui en appellera probablement d’autres, et ce sans doute dès la semaine suivante, pour pourquoi pas, disputer en cas de victoire samedi soir contre la Nazionale, une finale dans cette Autumn Nations Cup.