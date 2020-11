La composition du XV de France face à l'Italie avec une charnière Serin/Jalibert

L'encadrement du XV de France a dévoilé la composition des Bleus pour le match contre l'Italie dans la Coupe d'automne des nations.

Le visage du XV de France a totalement changé en vue du match contre l'Italie. Il ne pouvait en être autrement en raison de l'accord entre la FFR et la LNR. Fabien Sanconnie a été touché à la cuisse et sera indisponible tout comme le centre du Racing 92 Olivier Klemenczak. Blessé au tendon, il a reçu pas moins de 13 points de suture. L'arrière de Toulon Gervais Cordin a fait part d'une douleur à cheville, ce qui le rend indisponible pour le match face à l'Italie. Découvrez la composition des Bleus avec une moyenne de 24 ans et de 6 sélections.

La composition face à l'Italie