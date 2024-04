VIDÉO. Le génial Adam Hastings réussit en match LE geste qu’on a tous raté à l’entraînement

Le week-end dernier en Challenge Cup, l’ouvreur de Gloucester Adam Hastings a réalisé un geste exceptionnel. Pas très utile, mais tellement beau à voir…

Si l’on vous dit ouvreur écossais ultra-talentueux, vous penserez tout naturellement à Finn Russell. Le maître à jouer de Bath est en effet un génie de ce jeu, alors qu’il joue cette saison probablement le meilleur rugby de sa carrière.

6 NATIONS. Finn Russell est-il vraiment le Messi du rugby ? Cette similitude étonnante avec le Ballon d’OrMais en réfléchissant deux secondes, vous reviendra forcément en tête le nom d’Adam Hastings également. Déjà parce que son patronyme est légendaire en Ecosse, ensuite parce que le garçon a toujours été au-dessus du lot, ballon en main.

Certes et en dépit de quelques superbes promesses ici et là (27 capes tout de même), le dit Hastings n’a jamais vraiment confirmé et demeure un peu un éternel espoir, à 27 ans. Mais lorsqu’il joue libéré, l’enfant d’Edimbourg reste tout de même un sacré régal pour les yeux…

VIDEO. RUGBY. Sortez vos mouchoirs ! Hastings enrhume toute la défense des Fidji sur une feinte génialeLe week-end dernier en quart de finale de Challenge Cup face aux Ospreys, l’ancien/futur joueur de Glasgow a ainsi profité d’un avantage en cours pour réaliser un geste qu’on a tous (les avants, vous pouvez aussi essayer) déjà tenté à l’entraînement : le petit jeu au pied rasant en faisant passer le ballon entre ses jambes.

Le genre de tentative de skills qui, un coup sur deux, se termine par un en-avant en ratant la gonfle et la tête dans le gazon…

VIDÉO. Comme au bon vieux temps, Quade Cooper s’échauffe en faisant des chisteras de 35m dans le dosMais Adam Hastings n’est pas du commun des mortels et a donc placé ce geste technique qui surprit le premier rideau gallois avec une facilité déconcertante. Le second, lui, veillait au grain, mais puisqu’il y avait avantage en cours…



De quoi une nouvelle fois rappeler pourquoi - malgré une aventure globalement décevante et beaucoup de blessures - Gloucester l’avait recruté en 2021. En l’occurrence, afin de prendre la relève d’un certain Danny Cipriani, qui avait déjà habitué le Kingsholm aux arabesques tous plus surprenants les uns que les autres…

