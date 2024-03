VIDÉO. Comme au bon vieux temps, Quade Cooper s’échauffe en faisant des chisteras de 35m dans le dos

Les tours de magie de Quade Cooper The Great : Épisode 36. Régalez-vous, c’est un cadeau !

Si l’on vous dit geste de l’année dans le monde du rugby, vous dites ? Probablement la chistera de 30 mètres et à l’aveugle de Nolann Le Garrec face au Pays de Galles au mois de mars, avec la réussite qui va avec. Même si Antoine Dupont nous sort un tour de magie par semaine environ…

VIDEO. TOP 14. ‘’Il nous a fait la misère’’ : Le retour extraterrestre à XV d'Antoine Dupont face à l'UBBUne passe qui a peut-être réveillé l’ego d’un certain Quade Cooper, maître incontesté de la chistiole, du sidestep et d’à peu près tous les arabesques qu’il est possible de voir sur le rectangle vert.

VIDEO. XV de France. Nolann Le Garrec lâche une Chiste de l'espace de 40m, le public crie au génie !

Si tout le monde se souvient de ses gestes inconiques en Super Rugby ou avec le maillot des Wallabies, le génie australien est en pré-retraite au Japon depuis quelques saisons et se veut aussi être désormais un ouvreur plus assagit, plus "classique".

VIDEO. Beauden Barrett te montre avec brio pourquoi il faut toujours suivre les pénalitésEn Asie, l'ancien ouvreur du RCT bat le pavé, découvre tranquillement la culture nippone, est toujours plus actif sur les réseaux sociaux et joue accessoirement pour la dernière équipe de la conférence B de la League One japonaise : les Kintetsu Liners.

TRANSFERT. TOP 14. Et si Quade Cooper rejoignait le Stade Toulousain ?Mais ne croyez pas qu’il ne possède plus tout son attirail dans la besace. A l’image de ce qu’il nous faisait en 2020, où il égayait notre confinement en révélant tous les 4 matins un nouveau tour de magie sur ses réseaux sociaux, QC is back !

VIDEO. Epoustouflant ! Quade Cooper renfile son costume de quarterback et régale le peupleEn ce début de semaine, celui qui fêtera ses 36 ans le mois prochain s’est fendu d’une passe absolument exceptionnelle qu’il répète à l’entraînement. Une chistera de 35 mètres à une main et dans le dos, d’une rectilinéarité stupéfiante et à faire pâlir un quarterback.

Une publication partagée par QC (@quadecooper)

Le tout agrémenté d’un petit message sur son compte Instagram : "l’entraînement fait la progression". A bon entendeur…