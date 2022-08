VIDEO. Epoustouflant ! Quade Cooper renfile son costume de quarterback et régale le peuple

Quade Cooper a encore une fois régalé les réseaux sociaux ce mercredi, en publiant une vidéo de lui en train de réaliser le genre de geste dont il a le secret.

Facéties de QC, épisode 267. À quelques jours de l'ouverture du Rugby Championship et pour détendre un peu l'atmosphère, Quade Cooper a décidé de nous régaler en ce mercredi. Alors ? Chistera, sidestep, coup de pied croisé, que nous a-t-il réservé cette fois-ci ? Eh bien comme lors du confinement en 2020, l'ouvreur de 34 ans a à nouveau activé le mode Tom Brady pour nous offrir un lancer digne des meilleurs quarterbacks.

À une petite trentaine de mètres légèrement excentré sur la gauche des poteaux, le magicien s'élance et, d'un lancer aussi puissant que fluide et précis, trouve la barre transversale. Fort ! Si fort qu'on entend même celui qui le filme, hilare, lâcher un "trop facile mon frère". Et QC quitter le champ de vision tout en saluant son public, en bon divertisseur qu'il est...