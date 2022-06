VIDEO. Quade Cooper régale encore avec une chistera que tu n'avais jamais vue !

Salut les amis ! La tournée d'été approche et le grand Quade Cooper est de retour pour vous jouer de super tours de magie. Le premier s'est passé cette semaine.

Vous connaissez tous Quade Cooper et si vous êtes humainement constitué, il est fort probable que l'aimiez tous également. Car au-delà de son aspect autrefois un brin chambreur, en dilettante et provocateur, QC est aussi fort pour vous faire dégoupiller que pour vous divertir tel un gosse. Il faut dire que le natif de Tokoroa est le genre de magicien capable de vous faire disparaître une gonfle avant même que ne puissiez tenter de comprendre comment. Et même pourquoi. De fait, nous sommes tous fans des arabesques de la star australienne sur les terrains, et chaque occasion est bonne pour lui pour - humilier ses vis-à-vis et - faire le show.

VIDÉO. Le magicien Quade Cooper régale (encore) avec une chistera et un essaiCette semaine, le groupe australien sélectionné pour la tournée estivale s'est réuni et c'était donc le moment pour l'ancien ouvreur des Reds de nous offrir son premier spectacle depuis que la saison au Japon s'est terminée. Quel tour de passe-passe nous a-t-il fait cette fois-ci ? Eh bien une chistera en mode "cassage de poignet". Sur un atelier de 2 vs 1, Cooper ne pouvait pas prendre la balle à deux mains et faire sa passe tenue comme tout le monde. Pour fixer (et battre) son opposant Izaia Perese, l'ouvreur de 34 ans a donc lâché une passe à une main et comme sortie de nulle part. Résultat ? Le défenseur fut lobé, l'essai marqué et tout le monde était content. Cooper, ce vétéran à l'âme d'enfant...