TRANSFERT. Ce champion du monde springbok snobe le Racing 92 pour une destination inattendue !

Courtisé au poste d'ouvreur, le sud-africain a préféré l'exil plutôt qu'un contrat en Top 14. Une perte lourde de sens pour le Racing. Explications.

La vague sud-africaine continue de déferler sur le Japon. Selon Rugby365, Manie Libbok, demi d'ouverture des Stormers et des Springboks, est tout proche de s'engager avec les Hanazono Liners, pensionnaires de la deuxième division japonaise. Un transfert majeur pour un joueur qui, en quelques mois, est passé de la Coupe du monde en France aux terrains d'Osaka.

Le Japon, nouveau terrain d'expression

La League One n’en finit plus d’attirer les champions du monde sud-africains. Après le départ de Quade Cooper, les Liners cherchaient un profil de dynamiteur capable de tenir la barre. Avec Manie Libbok, ils s'offrent un artiste, capable de coups de génie comme de moments d'inconstance.

L’ouvreur de 26 ans, qui n’a plus rejoué depuis une blessure au genou survenue face au Leinster en janvier, devrait trouver au Japon l’occasion de relancer sa carrière dans un environnement moins brutal que l'URC ou le Top 14.

Si aucun accord définitif n'est encore signé, tout semble aligné pour un départ. Côté Stormers, l'idée n'est pas de s'accrocher. Avec Damian Willemse, Sacha Feinberg-Mngomezulu et Jurie Matthee capables de tenir le poste d'ouvreur, la franchise du Cap a de quoi voir venir. Laisser filer Libbok, c’est aussi reconnaître que la dynamique a changé depuis sa blessure. Le staff préfère miser sur la jeunesse pour construire l’après.

Une opportunité plus large que le Japon

La rumeur d'un départ de Libbok enflait depuis des semaines. Approché par plusieurs clubs européens, dont le Racing 92 après le départ de Finn Russell, l'ouvreur des Boks semblait prêt à changer d'air. Mais c’est finalement la stabilité financière et la douceur de la League One qui l’ont séduit, comme tant d’autres avant lui. À 26 ans, l'ancien joueur des Bulls, Sharks et Stormers s'offre un défi différent, tout en gardant la possibilité de revenir au premier plan en sélection grâce à la politique souple de la Fédération sud-africaine pour les expatriés.

Une perte symbolique pour les Stormers

S’il était parfois critiqué pour son irrégularité, Manie Libbok reste un joueur capable de faire basculer un match sur une inspiration. Sa finale de Coupe du monde contre les All Blacks, où il avait été sorti précocement, n’avait pas entamé son crédit auprès du public sud-africain. Son départ marque aussi la fin d’une ère pour les Stormers, celle d’un rugby champagne qui a brillé en URC ces dernières saisons.

À Osaka, Libbok retrouvera un style de jeu fait pour lui, sous les yeux d’un certain Will Genia, toujours en activité au sein des Hanazono Liners. Entre ambition sportive et confort de vie, le choix du champion du monde semble aussi réfléchi que symbolique d'une tendance de fond dans le rugby mondial.