Top 14. Sans Depoortère mais avec Buros de retour : la compo de l'UBB face au Stade Rochelais

Face au Stade Rochelais, l'Union Bordeaux-Bègles choisit d'aligner sa meilleure équipe possible !

Il fut un temps où Bordeaux redoutait de recevoir le Stade Rochelais, devenu la bête noire de cette équipe. Rien n’y faisait, l’UBB se cassait toujours les dents face aux Maritimes, la marche était trop haute.

Comme lors de ce huitième de finale aller-retour en Champions Cup en 2022, où les Girondins avaient subi deux revers frustrants. Ou encore lors de cette demi-finale de Top 14 perdue 24-13 à Anoeta en 2023.

Il y avait un écart de niveau clair et évident entre ces deux formations, alors que le Stade Rochelais réalisait un doublé historique en Champions Cup face au Leinster. En cette saison 2024/2025, cette époque est révolue.

Une dynamique inverse

Les rôles se sont inversés et les hommes de Yannick Bru ne craignent plus de recevoir leurs voisins rochelais. Le 11 mai 2024 a certainement été un élément fondateur de l’UBB pour vaincre ses vieux démons. Ce jour-là, la tactique du staff avait été d’épuiser le pack rochelais réputé pour être lourd et puissant.

Résultat ? Une victoire 34-14 qui n’a souffert d’aucune contestation à Chaban-Delmas. L’objectif pour les locaux sera de réitérer cette performance. D’autant plus qu’ils reçoivent un club malade.

Le club à la caravelle n’avait plus gagné depuis le 4 janvier, lors d’un match face aux espoirs du Stade Toulousain. Le week-end dernier, les Maritimes ont renoué avec le succès face à Bayonne (29-28) dans un match difficile. Autrement dit, ils s’avancent avec très peu de certitudes, malgré un effectif aux qualités évidentes. Comme on le répète souvent, sur un match tout peut se passer. D’autant que cette équipe sait parfaitement comment gagner.

Aux Bordelais d’éteindre rapidement les espoirs des visiteurs en signant une belle entame de match, comme ils savent le faire. On imagine mal La Rochelle avoir les ressources mentales pour renverser un match en terrain hostile.