VIDEO. Beauden Barrett te montre avec brio pourquoi il faut toujours suivre les pénalités

Beauden Barrett pensait offrir la victoire à son équipe grâce à un rebond impensable. Mais le championnat japonais est décidément surprenant en tous points.

Pendant que le Super Rugby bat son plein, de nombreuses stars sudistes sont à bien des kilomètres de là. Et si Sam Whitelock, Leicester Fainga'anuku ou Brad Weber ont par exemple rejoint la France en cours de saison pour y découvrir la rudesse du Top 14, d’autres, plus nombreux, aiment aller goûter à la douceur du Japon.

RUGBY. Top 14. Mercato explosif à Montpellier : Le All Black Sevu Reece et un Springbok dans le viseur ?Celle qui vous offre un championnat assez disparate dans l’ensemble, un vent de fraîcheur niveau culture et l’assurance d’avoir le porte-monnaie bien rempli sans se faire trop mal non plus.

Il y a peu, on vit d’ailleurs Ardie Savea, pour ne citer que lui, inscrire 4 essais et battre une quinzaine de défenseurs nippons trop tendres pour lui, lors d’un seul match et même match. Alors qu'il se plaît en dehors de ça à jouer les Youtubeurs en faisant découvrir à qui veut les spécialités et autres bizarreries japonaises chaque semaine sur ses réseaux sociaux.

VIDEO. RUGBY. Ardie Savea boit de la potion magique et ridiculise ses adversaires avec un quadruplé !Du côté des Toyota Verblitz, ce sont ni plus ni moins que Pieter-Steph Du Toit, Aaron Smith et Beauden Barrett qui battent le pavé, tranquillement. Sans forcer, ils offrent régulièrement la victoire à leur équipe… ou du moins pensent le faire.





Le week-end dernier, à la 78ème minute de jeu, le dernier nommé a la pénalité de la gagne au bout du pied, des 40 mètres excentrés. En Asie, "Baz" n’a pas gagné en longueur de frappe et est donc un peu court : le ballon heurte le poteau, mais atterrit dans les bras de l’un de ses coéquipiers, qui avait bien suivi.



Le rebond dont on a tous rêvé, une fois dans notre vie. Hilare, le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 saute alors dans les bras de ses coéquipiers, euphoriques. Sauf que l’une des prérogatives du rugby moderne est également de savoir ressortir proprement de son camp. Et que les hommes de la préfecture d’Aichi n’y parviendront pas.

VIDEO. OH LA BOULETTE ! Cheslin Kolbe marque l'essai le plus facile de sa carrièreBilan ? Un essai transformé par les Suntory Sungoliath de Kotaro Matsushima et Cheslin Kolbe dans les arrêts de jeu, et une défaite 38 à 39 pour Beauden Barrett et les siens. Et un scénario de dingue, peut-être en forme de clin d’œil aux œuvres d’Akira Toriyama, qui sait…