RUGBY. Top 14. Mercato explosif à Montpellier : Le All Black Sevu Reece et un Springbok dans le viseur ?

Selon L'Equipe, Montpellier lorgne l'ailier des All Blacks Sevu Reece ainsi que l'ouvreur international sud-africain Curwin Bosch. Deux gros coups en perspective ?

TRANSFERT. Barré par Carbonel, Paolo Garbisi quitte le MHR avec effet immédiat pour ce cador du Top 14Beaucoup de mouvements à Montpellier ces dernières semaines. Après avoir libéré l'international italien Paolo Garbisi et reçu Christopher Tolofua de la part de Toulon, le MHR s'active encore sur le marché des transferts, selon L'Equipe. Un All Black et un Springbok seraient dans le viseur des dirigeants héraultais.

L'excellent Sevu Reece intéresse en effet les Cistes. International à 23 reprises avec la Nouvelle-Zélande, le joueur d'origine fidjienne est un des meilleurs marqueurs d'essais du Super Rugby. Il n'est cependant sous contrat que jusqu'à la fin de l'année 2024. Ce qui ouvre des possibilités. VIDEO. Super Rugby. Sevu Reece a-t-il les appuis les plus dévastateurs rugby mondial ?A 27 ans, et après avoir manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure, il pourrait se laisser tenter par une aventure à l'étranger. L'Europe fait partie des destinations privilégiées des sudistes. Son compatriote et ancien coéquipier George Bridge avait d'ailleurs choisi le MHR en 2023.

Mais son avenir pourrait se dessiner ailleurs, selon nos confrères. Bien que sous contrat jusqu'en 2025, il ne serait pour l'heure pas dans les plans du staff actuel. Un départ n'est pas à exclure. Reece pourrait ainsi être un remplaçant de luxe.

Il ne serait d'ailleurs pas le seul international connu dans le viseur de la direction héraultaise. Le Springbok Curwin Bosch intéresse Montpellier pour couvrir le poste d'ouvreur. Après Garbisi, c'est le jeune Louis Foursans qui serait poussé vers la sortie. VIDEO. Super Rugby. Pas de l'oie, raffut dans les dents, Sevu Reece a fait la totale à son adversaireA 22 ans, celui qui a été formé au club avait une belle opportunité avec le départ de l'Italien. Il aurait pu former une charnière 100 % tricolore avec Léo Coly. Mais l'avenir du MHR semble se dessiner sans lui. Et il semblerait que les Cistes ambitionnent d'aligner les Sud-Africains Cobus Reinach et Bosch.

A 26 ans, le joueur des Sharks, ancien international U20, peut aussi évoluer à l'arrière. Il n'a connu qu'un seul club dans sa carrière et n'a jamais joué ailleurs qu'en Afrique du Sud. Le problème pour le MHR, c'est qu'il est lié jusqu'en 2026. Laisser partir plusieurs joueurs et en recruter d'autres sous contrat ne devrait pas être gratuit.