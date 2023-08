TRANSFERT. TOP 14. Et si Quade Cooper rejoignait le Stade Toulousain ?

Actuellement au Japon, du côté des Hanazono Kintetsu Liners, Quade Cooper pourrait bien rejoindre le Stade Toulousain dès cette saison.

ÉDITO. Romain Ntamack, du paradis à l’enfer en seulement deux moisDepuis l’annonce ce lundi du forfait de Ntamack pour la Coupe du Monde (mais aussi pour une bonne partie de la saison), le rugby français est K-O debout. Une blessure qui, au-delà d’impacter le XV de France (et surtout le joueur, ne l’oublions pas), va aussi avoir un impact sur le Stade Toulousain. En effet, le champion de France en titre s’appuie énormément sur son joueur de 24 ans. D’ailleurs, Romain Ntamack est le seul ouvreur de métier de l'effectif toulousain cette saison, avec l’anglais Billy Searle (qui est un joker Coupe du Monde). Vous l’aurez donc compris, et même si d’autres joueurs comme Ramos ou Dupont peuvent porter le numéro 10, il faut absolument un remplaçant au fils d’Émile. Et selon les informations du Sydney Morning Herald, le club rouge et noir aurait déjà une piste.

En l’absence de Romain Ntamack (ainsi que d’Antoine Dupont) pendant une grande partie de la saison, le Stade Toulousain doit trouver des solutions. Et si au poste de demi de mêlée, Paul Graou semble être le choix numéro 1, celui pourrait être accompagné de l’international australien Quade Cooper ! En effet, l’ouvreur de 35 ans, passé notamment par Toulon en 2015, pourrait arriver selon le SMH en tant que joker Coupe du Monde dans la Ville Rose. Non retenu par Eddie Jones pour la Coupe du Monde, Cooper pourrait donc apporter une profondeur de banc supplémentaire au poste d’ouvreur, tout en palliant l’absence de Ntamack durant une courte période. Reste à voir si le club toulousain souhaitera ensuite prolonger son contrat, ou non.

Seul petit problème dans l’équation : Quade Cooper est toujours sous contrat avec son club Kintetsu. Autrement dit, celui-ci devra avoir l’accord de ce dernier, s'il veut faire son retour en Top 14. Pour rappel, Toulouse a déjà engagé 8 joueurs en tant que joker Coupe du Monde : Owen Franks (pilier), Piula Faasalele (deuxième ligne), Rynhardt Elstadt (troisième ligne), Léo Banos (troisième ligne), Billy Searle (ouvreur), George Tilsley (ailier), Setareki Bituniyata (ailier), ainsi que Kakeru Okumura (arrière).

