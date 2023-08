RUGBY. Ntamack forfait, voici ces autres stars qui ne feront pas la Coupe du monde !

Hier, nous apprenons une bien triste nouvelle, avec le forfait de Romain Ntamack pour l'intégralité de la Coupe du monde. Néanmoins, le Toulousain n'est pas le seul dans ce cas...

La malédiction des numéros 10 ?

Si Romain Ntamack, actuellement l'un des meilleurs ouvreurs du monde, ne fera pas la Coupe du monde, quelques-uns de ses homologues sont dans le même cas. En effet, quelle fut la surprise des supporters sud-africains au moment de découvrir la liste des 33 joueurs ! Handré Pollard n'est donc pas de l'aventure en France. Le demi d'ouverture de Leicester est forfait pour la compétition, en raison d'une blessure au mollet.

Bis repetita en Australie, où le maestro Quad Cooper n'a pas été convié par Eddie Jones ! Le joueur de 35 ans qui comptabilise 72 sélections, était pourtant le titulaire des Wallabies, et n'avait pas fait de contre-performance. Serait-ce son ancienne blessure au tendon d'Achille qui refait surface ? Pas si sûr...

Ces autres stars absentes

Pour cette Coupe du monde en France, les meilleurs joueurs de la planète seront présents, à quelques exceptions près. En Australie, après l'éviction de Quad Cooper, c'est au tour du légendaire Michael Hooper (125 caps) de déclarer forfait. Le troisième ligne de 31 ans souffre du mollet depuis le mois de juillet dernier.

En Afrique du Sud, Lukhanyo Am ne pourra pas performer non plus le mois prochain. Le centre et vice capitaine de la sélection s'est blessé à un genou face à l'Argentine, lors du Rugby Championship. Le deuxième ligne Lood de Jager est quant à lui malade, et sera un des absents notables.

Plus proches de chez nous, quelques stars européennes sont aux abonnés absents. En Angleterre, le centre expérimenté Henry Slade n'a pas été choisi par Steve Borthwick, bien que ce dernier ait réalisé le dernier Tournoi des 6 Nations comme titulaire.

Au Pays de Galles, c'est la débandade ! Le XV du Poireau accuse le coup avec les retraites internationales d'Alun Wyn Jones, Justin Tipuric et Rhys Webb ! En plus de cela, le capitaine Ken Owens (91 sélections) a déclaré forfait en raison d'une douleur au dos.

En Écosse, le talentueux arrière, Stuart Hogg a fait le choix fort de mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel, à seulement 31 ans. Il a annoncé il y a quelques semaines sa retraite après 12 ans de bons et loyaux services, le corps abîmé !

