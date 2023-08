RUGBY. L’Afrique du Sud avec un maillot insolite durant la Coupe du Monde ?

Habituellement vert et or, le maillot de l'Afrique du Sud pourrait bien prendre une couleur bien différente lors de certains matchs de la Coupe du Monde.

Comme vous le savez certainement, l'équipe d'Afrique du Sud a toujours joué avec un maillot vert et or, et ce malgré quelques exceptions. Mais voilà, selon le média sud-africain Rapport, les champions du monde en titre pourraient bien mettre leur tenue traditionnelle de côté au mois de septembre. En effet, World Rugby aurait proposé que lorsque deux nations s'affrontent lors d'une rencontre, ces dernières portent des maillots aux tonalités différentes (maillot clair et maillot foncé). Une nouvelle politique visant à faciliter la vision des matchs pour les personnes atteintes de daltonisme, et qui devrait être mise en œuvre à partir de 2025.

Mais voilà, si cette mesure est avant tout prévue pour 2025, le média Rapport nous indique qu'elle pourrait impacter l'Afrique du Sud dès le mois de septembre. En effet, les Springboks pourraient arborer un maillot bleu turquoise face à l'Irlande et l'Écosse (qui possèdent des tuniques foncées), comme ce fut le cas face à l'Argentine le 5 août dernier. D'ailleurs, les coéquipiers de Kolisi pourraient également porter ce maillot en quart de finale, s'ils affrontent la France ou la Nouvelle-Zélande. En revanche, l'on devrait bien retrouver le maillot vert et or, face à la Roumanie et les Tonga.