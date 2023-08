XV DE FRANCE. Ramos, Jalibert… Qui sera le remplaçant de Romain Ntamack pour la Coupe du Monde ?

Titulaire indiscutable au poste d’ouvreur, Romain Ntamack ne disputera malheureusement pas la Coupe du Monde. Un vide qui va devoir être comblé.

À l’instar de tous les supporters du XV de France, le staff des Bleus a certainement été très affecté par le forfait de Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés. Titulaire indiscutable à l’ouverture, le Toulousain était l’un des symboles de cette nouvelle équipe de France. Mais voilà, le genou de celui-ci en a voulu autrement, et c’est dans les tribunes que Ntamack vivra cette Coupe du Monde. Une absence qui ne sera pas facile à faire oublier, tant le Toulousain avait une importance capitale dans le système du XV de France.

Néanmoins, Fabien Galthié a sous la main de nombreux joueurs talentueux pour le remplacer. À commencer bien sûr, par l’ouvreur de l’UBB Matthieu Jalibert. Doublure quasiment officiel de Ntamack depuis plusieurs saisons désormais, le natif de Saint Germain-en-Laye devrait logiquement s’imposer comme l'ouvreur titulaire durant la compétition. D’ailleurs, il a quasiment toujours été choisi pour débuter les rencontres, lorsque Ntamack était absent (hormis lors de la tournée de 2021 en Australie). Véritable danger pour les défenses adverses, Jalibert peut se targuer d’avoir une bonne expérience internationale (24 sélections, 13 titularisations), mais aussi d’avoir un très bon jeu au pied. Mais voilà, malgré toutes ses qualités, Jalibert pourrait voir d’autres joueurs s’inviter dans cette course au numéro 10…

Au-delà d’avoir blessé plusieurs joueurs, ces deux matchs de préparation face à l’Écosse nous ont néanmoins permis de voir quelques envies du staff des Bleus. Tout d’abord, nous avons vu à Murrayfield que Galthié et ses adjoints considéraient toujours Matthieu Jalibert comme le deuxième 10 (à ce moment-là) dans la hiérarchie, en plaçant Hastoy sur le banc. En revanche, la dernière rencontre face au XV du Chardon nous a montré que le staff n’écartait pas l’idée de faire évoluer Thomas Ramos à l’ouverture, comme ce fut le cas de nombreuses fois avec Toulouse cette saison.

Car oui, même si ce replacement a fait suite à la blessure de Romain Ntamack, la présence de Bielle-Biarrey dans un banc à 2 3⁄4 pouvait déjà prédire le repositionnement du Toulousain à l’ouverture. Un premier test qui, même s’il ne s’est pas montré très fructueux, ne devrait néanmoins pas être le dernier (surtout avec le forfait de Ntamack). En effet, Ramos n’a cessé de montrer avec son club qu’il était tout à fait capable d’évoluer à ce poste, lui qui a l’avantage d’avoir évolué à plusieurs reprises avec Antoine Dupont (14 matchs en tout).

Deux joueurs semblent mieux placés que les autres : Antoine Hastoy, demi d’ouverture de La Rochelle qui sort d’une excellente saison, et Melvyn Jaminet, arrière du Stade Toulousain qui fut pendant un temps titulaire et buteur chez les Bleus. Et là encore, ce choix pourrait être dicté par le repositionnement (ou non) de Ramos à l’ouverture. Car si le staff considère Ramos comme la doublure de Jalibert, nul besoin d’avoir un autre 10 sur le banc. Auquel cas, Melvyn Jaminet pourrait prendre place chez les finisseurs, lui qui a, en plus de cela, l’avantage d’être excellent face aux perches. Autrement dit, la blessure de Ntamack n’assure en aucun cas une place à Hastoy dans les 23.

