RUGBY. Une star toulousaine déjà vers le chemin de l'infirmerie !

La saison n'a pas encore débuté que le staff du Stade Toulousain se retrouve dans l'embarras ! Ce jeudi soir avait lieu un match amical, et Owen Franks serait sorti prématurément.

De la casse en première ligne !

Après une victoire sur la pelouse de Colomiers la semaine passée, Ugo Mola et son staff avait fait le choix de reconduire 37 joueurs afin de préparer au mieux la saison qui arrive. Pour ce deuxième match amical, les champions de France en titre sont allés défier Montpellier. Une fois de plus, le succès a été au rendez-vous, car les rouge et noir ont gagné 14-17.

Néanmoins, cette victoire n'est rien comparée aux blessures de deux joueurs de première ligne, pressentis pour être des potentiels titulaires lors des premières journées de championnat. Tout d'abord, c'est le pilier international Owen Franks qui a dû quitter ses partenaires à la mi-temps. L'international néo-zélandais serait touché musculairement, mais suffisamment pour ne pas jouer le premier match de Top 14 face à Bayonne.

Ensuite, c'est le jeune Hugo Reilhes qui est également sorti à la pause, lui qui était titulaire et qui représente un bel avenir au poste. Pour le jeune joueur, sa blessure inquiète davantage le staff de Toulouse.

À tout juste une semaine de la première journée de Top 14, le Stade Toulousain se retrouve alors déjà handicapé en première ligne.

Des potentiels retours

Ménagé lors des deux premiers matchs amicaux, Rodrigue Neti devrait assurer l'essentiel à Bayonne, et tenir son rang de titulaire. Ce dernier avait aussi été capitaine durant la période des doublons.

Ensuite, l'international américain,David Ainu'u, sera, lui aussi, de retour. Il avait été mis au repos par Mola sur les matchs de préparation, après une saison dernière à 25 matchs.

En l'absence de Baille, Aldegheri, Franks et Reilhes, la première ligne du Stade Toulousain devrait donc être inédite.

