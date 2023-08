RUGBY. VIDEO. Le Clermontois George Moala voit rouge face au Canada ! Il risque gros avant la Coupe du monde

Le centre de Clermont et des Tonga George Moala a été exclu lors du match de préparation face au Canada ce jeudi. Un geste lourd de conséquences avant la coupe du monde.

Ce jeudi, les Tonga ont dominé le Canada dans le cadre de leur préparation à la Coupe du monde. Un succès 28 à 3 pour les Îliens qui retrouveront les Canadiens le 15 août à Nuku'alofa. Le talonneur Sam Moli a inscrit le premier essai avant une pénalité du Canada. Ce seront les derniers points des visiteurs dans cette partie.



Ensuite, Fine Inisi a combiné avec son demi de mêlée Takulua pour un avantage de 14 à 3. Malgré la biscotte de Solomone Funaki, les locaux ont marqué du troisième ligne Sione Vailanu avant la pause. Ce dernier s'offrira un doublé dans le second acte, et ce, alors que les Tonga évoluaient définitivement en infériorité numérique.



En effet, après les citrons, le joueur de Clermont George Moala s'est rendu coupable d'un plaquage par retournement sur son vis-à-vis Ben LeSage. Un geste dangereux qui a obligé l'arbitre à sortir un carton rouge. Si les joueurs du Pacifique ont remporté ce match, ils pourraient bien avoir perdu un joueur important pour le début de la coupe du monde.

En effet, cette action devrait lui valoir une suspension de la part de la commission de discipline. Un manque de maîtrise de l'ancien All Black qui pourrait profiter au Toulousain Pita Ahki, également retenu avec les Tonga. Pour rappel, ils joueront leur premier match le 16 septembre face à l'Irlande. Ce qui laisse assez temps au Clermontois pour purger sa peine.



Il est possible qu'il manque ce premier choc de la poule B, où on trouve aussi l'Afrique du Sud et l'Écosse. Mais sa présence pour la suite de la compétition ne semble pas remise en cause. Les Tonga pourront aussi compter sur Malakai Fekitoa et le joueur de l'USAP Afusipa Taumoepeau pour couvrir le poste de centre en son absence.



Pour rappel, la nation du Pacifique a profité du changement de règlement à World Rugby pour sélectionner plusieurs anciens internationaux néo-zélandais aussi australiens. Ainsi, l'ex-Wallaby Israel Folau est dans le squad tout comme Charles Piutau. Des ajouts qui peuvent éventuellement permettre aux Tonga de créer la surprise.



Cependant, il ne sera pas facile de s'extraire de ce groupe extrêmement relevé. Sans doute le plus dur de ce Mondial avec les champions du monde sud-africains ainsi que l'équipe classée à la première place mondiale, l'Irlande. Les Tonga n'ont jamais réussi à se hisser en quart de finale d'une Coupe du monde.