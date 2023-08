RUGBY. Jaco Peyper au sifflet de France-All Black pour le match d'ouverture de la Coupe du monde ?

Les supporters du XV de France n'ont pas forcément de bons souvenirs avec Jaco Peyper, arbitre international sud-africain. Ce dernier pourrait arbitrer la France contre la Nouvelle-Zélande.

Le nom de Jaco Peyper n'est pas inconnu aux supporters de l'équipe de France, ni aux joueurs, qui se rappelles bien de l'arbitre sud-africain. Et le voir sur le terrain, sifflet à la bouche, ne ravirait pas vraiment les fans du rugby français.

En effet, remontons à la Coupe du monde 2019, au Japon, et ce quart de finale disputé par face au Pays de Galles. Personne n'a oublié la photo publiée par des supporters gallois avec le principal intéressé, à la fin de la rencontre, imitant le coup de coude de Sébastien Vahaamahina, qu'il avait exclu pour ce même geste. Il y a 4 ans, cet acte avait fait polémique sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, Jaco Peyper devrait tout de même arbitrer le premier match de la compétition, opposant la France aux All Blacks. Selon le média britannique The Telegraph, l'arbitre international devrait être aux commandes de son deuxième match d'ouverture en Coupe du monde. En effet, il avait aussi arbitré Angleterre-Fidji en 2015.

Un arbitre controversé

Malgré son expérience non-négligeable des matchs internationaux, Jaco Peyper a dû essuyer quelques polémiques à son égard. En effet, l'incident avec les supporters gallois n'est pas la seule fois où il est au centre des discussions !

Dernièrement, Jonathan Sexton a été suspendu 3 semaines après s'en être pris à l'arbitre sud-africain à la fin de la rencontre : "T'es une putain de honte !" Cette réaction, à bannir évidemment, représentait la frustration de l'ouvreur de l'Irlande, après la défaite de son équipe face à La Rochelle en finale de Champions Cup.

Durant la rencontre, des décisions litigieuses des deux côtés avaient été prises, et le match n'avait pas reçu l'arbitrage qu'il aurait dû, au vu du niveau, il faut le reconnaître.

Néanmoins, Jaco Peyper reste un arbitre fiable, avec plus de 12 ans d'expérience au niveau international, et dont la mission, nous le savons tous, est difficile et indispensable. L'arbitre a toujours raison !

