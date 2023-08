RUGBY. Hooper et Cooper OUT ! L'Australie dévoile son groupe pour la Coupe du monde : Will Skelton capitaine !

Eddie Jones a dévoilé l'équipe de 33 joueurs des Wallabies pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Michael Hooper et Quade Cooper restent à la maison.

Eddie Jones a dévoilé l'équipe de 33 joueurs de l'Australie pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Le co-capitaine Michael Hooper et Quade Cooper n'ont pas été retenus à la surprise générale. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre a désigné le deuxième ligne du Stade Rochelais Will Skelton comme capitaine.



"Il n'y avait pas de place pour le co-capitaine Hooper, qui n'a pas réussi à surmonter une blessure au mollet", note le site officiel des Wallabies. Le centre des Brumbies Len Ikitau ainsi que Jed Holloway, Ryan Lonergan et Dylan Pietsch resteront à la maison.



Les supporters australiens ont été surpris de constater que le demi d'ouverture des rebelles Carter Gordon est le seul demi d'ouverture de l'équipe. Le joueur des Waratahs Ben Donaldson pourra éventuellement assurer à ce poste pendant la Coupe du monde. Ils seront sans nul doute associés au demi de mêlée des Reds Tate McDermott, désigné vice-capitaine, ainsi qu'à Nic White.





"C'est une équipe jeune, une équipe passionnante et ce sera une équipe performante. Nous progressons bien. Notre défi est de continuer à nous améliorer", a déclaré Jones dans un communiqué. D'aucuns doutent pourtant que les Wallabies puissent performer lors de la Coupe du monde.

En vue lors du Rugby Championship, le très mobile Angus Bell est présent sur cette liste tout comme le puissant Taniela Tupou. Notez également la présence du deuxième ligne du Stade Toulousain Richie Arnold. Si Michael Hooper est absent, il y aura bien un Hooper puisque Tom, 22 ans, a convaincu Jones.



Derrière, Jordan Petaia et Samu Kerevi sont bien évidemment de l'aventure à l'instar de Marika Koroibete. La surprise vient de la présence du jeune Max Jorgensen, 18 ans. Ce dernier a raté les Championnats du monde U20 et la série de tests à domicile après une blessure à long terme au genou.



"Comme je l'ai dit depuis que j'ai pris mes fonctions, dans le rugby australien, nous avons le talent, mais nous n'avons pas encore l'équipe. C'est toujours le Mais nous y arrivons et je suis sûr que nous allons surprendre quelques personnes." Le match contre le XV de France sera très certainement riche d'enseignements.

Le groupe de l'Australie pour la Coupe du monde 2023



Piliers (6)

Angus Bell (22 ans, NSW Waratahs, 23 sel.)

Pone Fa'amausili (26 ans, Melbourne Rebels, 5 sel.)

Zane Nonggorr (22 ans, Queensland Reds, 2 sel.)

Blake Schoupp (23 ans, ACT Brumbies)

James Slipper (34 ans, ACT Brumbies, 131 sel.)

Taniela Tupou (27 ans, Queensland Reds, 48 sel.)





Talonneurs (3)

Matt Faessler (24 ans, Queensland Reds, 1 sel.)

David Porecki (30 ans, NSW Waratahs, 14 sel.)

Jordan Uelese (26 ans, Melbourne Rebels, 18 sel.)



2es lignes (4)

Richie Arnold (33 ans, Stade Toulousain, 4 sel.)

Nick Frost (23 ans, ACT Brumbies, 12 sel.)

Matt Philip (29 ans, Melbourne Rebels, 28 sel.)

Will Skelton (c) (31 ans, La Rochelle, 28 sels.)



3es lignes (5)

Langi Gleeson (22 ans, NSW Waratahs, 3 sel.)

Tom Hooper (22 ans, ACT Brumbies, 3 sel.)

Rob Leota (26 ans, Melbourne Rebels, 16 sel.)

Fraser McReight (24 ans, Queensland Reds, 12 sel.)

Rob Valetini (24 ans, ACT Brumbies, 34 sel.)



Demis de mêlée (3)

Issak Fines-Leleiwasa (27 ans, Western Force)

Tate McDermott (vc) (24 ans, Queensland Reds, 25 sel.)

Nic White (33 ans, ACT Brumbies, 63 sel.)



Ouvreurs (1)

Carter Gordon (22 ans, Melbourne Rebels, 4 sel.)



Centres (4)

Lalakai Foketi (28 ans, NSW Waratahs, 5 sel.)

Samu Kerevi (29 ans, Urayasu D-Rocks, 45 sel.)

Izaia Perese (26 ans, NSW Waratahs, 5 sel.)

Jordan Petaia (23 ans, Queensland Reds, 27 sel.)



Ailiers (5)

Max Jorgensen (18 ans, NSW Waratahs)

Andrew Kellaway (27 ans, Melbourne Rebels, 23 sel.)

Marika Koroibete (31 ans, Saitama Wild Knights, 55 sel.)

Mark Nawaqanitawase (22 ans, NSW Waratahs, 6 sel.)

Suliasi Vunivalu (27 ans, Queensland Reds, 2 sel.)



Arrières (2)

Ben Donaldson (23 ans, NSW Waratahs, 2 sel.)

Josh Kemeny (24 ans, Melbourne Rebels, 1 sel.)