RUGBY. TRANSFERT. PRO D2. Biarritz s'offre un Toulousain après la Coupe du monde !

Le Biarritz Olympique n'a pas fini son mercato, et n'hésite pas à se servir en Top 14 ! Le demi d'ouverture Billy Searle du Stade Toulousain s'est donc engagé avec le BO.

Une saison atypique pour Searle

Annoncé comme joker Coupe du monde par le Stade Toulousain il y a désormais quelques semaines, Billy Searle s'apprête à vivre une saison atypique, une fois de plus. Ce dernier n'a connu que le championnat anglais, et à 27 ans, il a fait le choix de rejoindre le rugby professionnel français.

L'année dernière, ce dernier jouait pour les Worcester Warriors en début de saison, et a ensuite rejoint Bath, suite à la liquidation financière de son club. Il n'a cependant joué que 5 matchs la saison dernière.

Pour pallier le départ de Ntamack avec les Bleus pour la Coupe du monde, de Thomas Ramos et de Nanai-Williams à Agen, le Stade Toulousain a fait appel à ses services, pour la durée de la Coupe du monde. Néanmoins, Searle évoluera bien au BO après le 28 octobre, date de la fin de la compétition. Il s'est engagé pour 3 saisons.

Une aubaine pour Biarritz

Dans le Pays Basque, la question du numéro 10 était une vraie source d'inquiétude pour les supporters du BO. En effet, Baptiste Germain qui était titulaire la saison dernière, est revenu de son prêt à Toulouse, laissant ainsi une place de libre. Jean-Baptiste Aldigé avait alors annoncé la signature de Christopher Hilsenbeck, demi d'ouverture allemand de 31 ans, qui n'avait joué que 13 matchs avec Carcassonne la saison dernière. Le jeune Antoine Domercq était la deuxième solution du staff.

Billy Searle devrait donc amener de la qualité et de l'expérience à cette équipe biarrotte, qui est en reconstruction. Ce dernier a joué pas moins de 102 matchs de Premiership, et pourrait s'entendre à merveille avec Jonathan Joseph. Le centre de l'Angleterre va participer à la Coupe du monde, et a déjà croisé la route de Searle cette saison à Bath.

Quelles solutions pour Toulouse ?

Après la Coupe du monde, Ramos et Ntamack devraient avoir logiquement un mois de vacances, et quelles solutions s'offriront donc à Ugo Mola ? Edgar Retière pourrait alors être mis un peu plus sur le devant de la scène, lui qui a joué 8 matchs la saison dernière pour 2 titularisations. Ensuite, le talent du jeune Valentin Delpy pourrait éclore, lui a rejoint le Stade Toulousain cette saison, en provenance de Blagnac. Le demi d'ouverture issue de la génération 2003 aura une carte à jouer également.

Néanmoins, Toulouse reste une équipe polyvalente, et si Romain Ntamack ne peut pas assurer sa place, Ramos ou bien Germain seront tout à fait en capacité de le faire. L'Argentin Mallia a aussi déjà couvert le poste plusieurs fois cette saison.

