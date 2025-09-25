Un phénomène du XIII bientôt de retour avec l'Australie pour jouer la coupe du monde (à la piaule) 2027 ?

L'ancien ailier des Wallabies est depuis devenu une des attractions de la NRL, dans laquelle il affole les compteurs.

C’est le bruit qui circule dans les coulisses du rugby australien : Mark Nawaqanitawase, phénomène du XIII depuis son arrivée aux Sydney Roosters en 2023, envisagerait un retour au rugby à XV pour viser la Coupe du monde 2027. "C'est une Coupe du monde à la maison, c'est forcément un objectif", avouait-il récemment.

Un come-back qui pourrait changer pas mal de choses

Nawaqanitawase possède déjà une expérience internationale à XV (11 sélections entre 2022 et 2023) avant sa bascule vers le XIII. En 2025, il explose les compteurs en NRL.

Pour les Roosters, il inscrit 24 essais en 23 matches joués, auxquels s'ajoutent quelque 119 franchissements, faisant de lui l'une des stars du "meilleur championnat du monde" aux côtés des Kalyn Ponga, Kotoni Staggs, Angus Crichton, Roger Tuivasa-Sheck et consorts.

VIDEO. NRL - Kalyn Ponga a-t-il réalisé le plus gros cassage de genoux de l'année ?Selon les médias australiens, il a informé les Roosters qu’il ne prolongerait pas au-delà de 2026 pour revenir au rugby à XV, dans l’optique d’un rappel chez les Wallabies pour l’édition 2027 en Australie. "Cependant, nous sommes extrêmement confiants qu’il reviendra aux Roosters après la Coupe du Monde de Rugby", a confirmé un dirigeant des Roosters à News Corp.

Imaginez alors ce duo explosif d'anciens treizistes Nawaqanitawase/Sua’ali’i au sein de Wallabies déjà en net regain de forme lors du Rugby Championship ! Pas une mince affaire pour les défenses, avec ces deux athlètes de plus de 1m90 et 100kg dans la ligne arrière.

RUGBY. Joseph Suaalii : Le jeune prodige venu du XIII peut-il sauver les Wallabies ?

Bref, si cela venait à se concrétiser, l’Australie gagnerait un assurément “joker” redoutable pour 2027. Dans le but de crééer un exploit retentissant et d'aller chercher cette coupe du monde à la piaule. Mais la concurrence sera rude, à commencer par celle du XV de France, qui verra sa première génération Galthié arriver à maturité.

En novembre, les Bleus recevront d'ailleurs les Wallabies. L'occasion d'envoyer un premier signal...