TOP 14. ''On pourrait le faire jouer 10'' : Piqueronies dithyrambique au sujet de son génie Attissogbe

Talent d’exception, Théo Attissogbe semble pouvoir jouer partout. A tel point que son coach le verrait bien évoluer sur le terrain, avec le temps.

Après tout, il était normal que le trophée lui revienne entre les mains. Nominé au titre de révélation de l’année lors de la Nuit du Rugby, Théo Attissogbe était tout de même en concurrence avec deux autres étoiles du rugby français : Paul Costes et Mathis Castro-Ferreira.

Rien que ça. Un titulaire en finale de Champions Cup, l’autre auteur de 15 essais la saison passée. L’évidence, donc, que Théo Attissogbe n’est pas un garçon comme les autres. Cet été il embarquait d’ailleurs pour l’Argentine et connaissait ses 2 premières capes avec les Bleus, pour autant d’essais.

Il faut dire qu’en plus d’être un finisseur intéressant, la balle rebondissante de la Section Paloise comprend sacrément bien le rugby. Mieux que ça, il le transpire : "c’est un intuitif. Il lit le jeu, il a du sens tactique et il décide vite et bien",

expliquait celui qui a côtoyé tous les plus grands jeunes talents français de la dernière décennie, Sébastien Piqueronies, au Midol.

Car au-delà de ses qualités de vitesse aberrantes qu’il montra sur son essai le week-end dernier en résistant à Dakuwaqa à la course, Attisogbe est un surdoué que Pau faisait s’entraîner avec les pros dès ses 17 ans. À bientôt 20 (il les fêtera le moins prochain), son entraîneur en veut donc désormais beaucoup plus.

"Je le veux au carrefour de multiples décisions. Vous me parlez de sa vitesse ? Il a bien d’autres atouts. Dans une cellule, il peut aussi jouer les animateurs. Je suis bien pourvu en numéros 10 mais dans l’avenir, il n’est pas exclu qu’il puisse être utilisé en position d’ouvreur." Comme le firent avant lui Cheslin Kolbe, Juan Cruz Mallia ou Blair Kinghorn.

Titulaire toujours indiscutable malgré la concurrence des Maddock, Luc ou Grandidier dans le triangle arrière, le gamin semble avoir l'avenir devant lui. Un peu à la manière de son compère générationnel, Louis Bielle-Biarrey.