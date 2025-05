PRO D2. ''Une dernière montagne à gravir'' : 3e finale, 3e tentative, cette fois-ci Grenoble veut ce ''p... de bouclier''

Une dernière montagne à gravir. Le FCG s’offre une 3e finale en 3 ans après une démonstration face à Provence Rugby. Mais cette fois, pas question de repartir les mains vides.

Le Stade des Alpes a vibré comme rarement ce jeudi soir. Porté par un public incandescent et un mental de fer, le FCG a validé son billet pour une nouvelle finale de Pro D2, après une prestation solide face à Provence Rugby (38-17). Dans le vestiaire, l’émotion était palpable, mais les têtes déjà tournées vers Toulouse. La finale se profile déjà à l'horizon. Et les Grenoblois ne veulent pas encore rater le coche. VIDÉO. Top 14 en ligne de mire : Grenoble terrasse Provence en jouera une 3e finale de suite !

“Pas encore fini” : Davies déjà tourné vers la finale

Auteur d’un match plein, l’ouvreur gallois Sam Davies a encore régalé, notamment avec un drop improbable de près de 50 mètres. Un éclair d’instinct, comme il le raconte au Midi Olympique : “Il y a toujours un peu de chance. J’avais raté un coup de pied facile juste avant, alors ce drop-là, c’est de l’instinct. Bon rebond, et c’est parti tout droit.” Mais pas question de s’enflammer : “Le boulot n’est pas terminé. Ce ne sera pas facile à Toulouse, mais je crois très fort en ce groupe. Je suis venu à Grenoble pour jouer en Top 14.” ''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : le rugby français rend fou (même) les AnglaisL’ouvreur ne cache pas sa fierté pour le groupe et souligne le rôle crucial des avants : “Ils ont été incroyables.” Un collectif renforcé par une préparation mentale solide, loin des turbulences de la saison passée : “Ce n’est pas la même approche cette année.”

“On doit se payer” : Trouilloud crie sa rage de vaincre

Romain Trouilloud, lui, ne veut plus revivre les larmes des deux dernières finales perdues. Le centre, tranchant dans les duels, lâche un cri du cœur : “Il faut ramener ce p... de bouclier, je n’ai pas envie de rejouer encore un access-match.” L’ambiance du Stade des Alpes l’a transcendé : “Dès la haie d’honneur, on a senti qu’il se passait quelque chose. On voulait jouer tout de suite !”

Satisfait de la maîtrise collective, il note une évolution : “On apprend de nos erreurs. Cette année, j’ai senti davantage de sérénité.” Le plan de jeu de Provence l’a surpris, mais le FCG n’a rien lâché.

“Une dernière montagne à gravir”

Pour Thomas Lainault, cette qualification a une saveur particulière : “Ça fait quatre ans que je dis que le Stade des Alpes est le plus beau du championnat… Ce soir, c’était incroyable.” Fier de ses coéquipiers et de l’unité du groupe, il rappelle que la défaite de l’an passé a laissé des traces. “On s’est dit les choses en juillet. Cette fois, on va tous dans le même sens.”