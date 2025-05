RUGBY. Demi-finales de Pro D2 : qui va décrocher son billet pour Ernest-Wallon ?

Deux places pour la finale, quatre candidats et un parfum de revanche. Les demi-finales de Pro D2 s’annoncent bouillantes.

Grenoble – Provence Rugby : l’heure de la revanche ?

Provence Rugby a coché cette date depuis longtemps. Il y a un an, le FCG était venu leur voler la vedette à domicile. Cette fois, les hommes de Reggiardo se déplacent au stade des Alpes avec une revanche à prendre. Avec Lapègue en feu, une ligne de trois-quarts qui joue juste, et un paquet d’avants plus dense qu’on ne le dit, Provence a de sérieux atouts.

Et un essai de plus pour Adrien Lapegue-Lafaye ! Sa 20e réalisation cette saison ! 🏉@ProvenceRugby #BarragesPROD2 pic.twitter.com/moN4kF2OSv — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 28, 2025

Mais en face, Grenoble a terminé leader. Et ce n’est pas volé. Sam Davies est en contrôle, Hulleu finit bien les coups, Raynaud et Couilloud tiennent la baraque. C’est propre, c’est efficace, et c’est très dur à faire déjouer. La fraicheur jouera en faveur des Grenoblois qui ont profité d’un weekend de repos.

Notre prono : Grenoble par moins de 5 points

Un match serré, peut-être même jusqu’à la sirène. Mais l’expérience du FCG et sa régularité devraient faire la différence à domicile.

Le sprint final est lancé ! 🔥

4 clubs, 2 affiches, 1 objectif : décrocher leur place en finale de #PROD2 🏆#DemiesPROD2 pic.twitter.com/C8QVeHhzBe — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 29, 2025

C’est l’affiche la plus rugueuse. Deux packs, deux identités, deux anciens pensionnaires du Top 14 qui veulent y retourner. Brive fait figure de favori logique. À domicile, avec un effectif calibré pour jouer plus haut, et des individualités : Lawes, Bosch, Carbonneau, Moriarty. L’équipe a du vécu et de la puissance.

Mais Montauban n’a rien à perdre. Les Montalbanais surfent sur une dynamique euphorique depuis leur maintien miraculeux l’an dernier. Ils ont déjà tapé Colomiers à l’extérieur, avec un mental d’acier et un sens du timing chirurgical (coucou Fortunel). Bosviel joue juste, Quercy rassemble, et le groupe semble en mission.

Notre prono : Brive avec la manière

Montauban va leur poser des problèmes, c’est sûr. Mais sur la durée, la maîtrise briviste devrait finir par parler.

Notre finale rêvée ? Grenoble – Brive

Parce que ce serait un sommet entre deux clubs structurés, habitués au très haut niveau, avec des effectifs dignes du Top 14. Mais Provence comme Montauban ont les armes pour faire mentir les bookmakers.