Qui d'Aurillac, Nice ou Chambéry jouera en Pro D2 ? Le cas épineux de Biarritz chamboule tout !

La relégation de Biarritz en Nationale profiterait à un autre club. Qui d'Aurillac, Nice ou Chambéry serait alors repêché ? On vous explique tout.

C'est un véritable coup de tonnerre qui a secoué le monde du rugby hier au moment de l'annonce de la relégation de Biarritz en Nationale pour manquements financiers. Si depuis le club a fait appel et que la décision est en suspens, cette relégation pourrait profiter à deux des trois clubs suivants : Aurillac, Nice et Chambéry.

Aurillac, car 15e et barragiste de Pro D2

Nice, car 16e et (normalement) relégué en Nationale

Chambéry, car finaliste perdant de Nationale et donc barragiste pour l'access-match de Pro D2

Comment va se dérouler la fin de saison ?

D'après le journaliste Gauthier Baudin, la LNR prévoit de laisser se dérouler la fin de saison comme prévu et que la relégation du Biarritz Olympique serait actée à la fin de la saison mais pas avant. Cela signifie que le match d'accession à la Pro D2 entre Chambery et Aurillac, prévu le 1er juin, aura bien lieu.

La LNR m'explique que la fin de saison va se dérouler normalement. Aurillac va bien affronter Chambéry en Access Match dans 15 jours. La relégation du Biarritz olympique sera actée à la fin de la saison, pas avant. Si l'appel du Biarritz Olympique est rejeté, le club sera bel et bien relégué, et le mieux classé de Pro D2 sera alors repêché. Dans cette hypothèse, si Aurillac l'emporte contre Chambéry, le Stade Niçois sera repêché et jouera en Pro D2 la saison prochaine. Si Aurillac s'incline contre Chambéry, Aurillac est repêché. (Source : @GauthierBaudin)

Si l'appel du BO est entendu, le fonctionnement sera celui habituel. En revanche, si l'appel du BO est rejeté, c'est le mieux classé de Pro D2 qui serait alors repêché comme l'indique l'article 327.3 des règlements généraux de la LNR.

Il est stipulé que lorsqu'une relégation est décidée pour des raisons financières ou administratives, "il est procédé au repêchage du (des) club(s) de deuxième division le(s) mieux classé(s) sportivement parmi les relégués. Le(s) club(s) rétrogradé(s) est (sont) classé(s) dernier(s) dans l’ordre de son (leur) classement sportif."

Qui serait repêché ?

Dans notre cas précis de cette saison, le résultat du barrage conditionnerait tout.

Si Aurillac gagne , Nice serait alors repêché (au détriment de Chambéry) puisque considéré comme mieux classé que Chambéry

, Nice serait alors repêché (au détriment de Chambéry) puisque considéré comme mieux classé que Chambéry Si Chambery gagne, Aurillac serait alors repêché (au détriment Nice) car considéré comme mieux classé que Chambéry

Vous l'aurez compris, en cas de relégation de Biarritz, Aurillac serait maintenu quoiqu'il arrive à la suite du barrage. Le repêchage se jouerait donc entre Nice et Chambéry. Cependant, rien n'est encore sûr, et pour l'heure, la saison se déroule normalement. La décision de l'appel de Biarritz sera rendue après.