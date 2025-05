Pro D2. 9e de Pro D2… et pourtant relégué : l’absurde réalité du Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique vient d'être relégué en Nationale par le Conseil de discipline du rugby français pour des raisons financières. Le club va faire appel.

Coup de théâtre pour le rugby français, le Biarritz Olympique vient d'être rétrogradé en Nationale à la suite d'une décision de la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français.

Cette décision a été prise en raison des difficultés financières que présente la SASP Biarritz Olympique Pays Basque. Le club avait pourtant réussi à se maintenir sur le plan sportif, en terminant 9e de Pro D2 cette saison.

Une rétrogradation et un retrait de points

En plus de cette rétrogradation, le club basque subira un retrait de points au début de la saison prochaine au titre "d'incohérence et/ou invraisemblance du budget" et "non-respect des dispositions réglementaires et décisions" des instances.

Le Biarritz Olympique entamera la saison avec 6 points de retard : 3 points avec la décision actuelle, ce qui révoque aussi le sursis de 3 points dont faisait déjà l'objet le club basque, qui viennent donc s'ajouter à l'addition.

Le BO annonce faire appel

Si la décision est officielle, rien n'est rédhibitoire pour le Biarritz Olympique qui a déjà annoncé faire appel par le biais d'un communiqué.

Le club pourrait s'en remettre au milliardaire Pierre-Édouard Stérin pour le sauver. Lui qui, en juin dernier, avait déjà injecté un million d'euros pour rehausser les finances du club.