TOP 14. Le champion (déjà) sur le fil ? La compo probable du Stade Toulousain

Champion en titre, le Stade Toulousain n’aborde pourtant pas la reprise du Top 14 dans les meilleures conditions. Entre blessures, retours et absences de longue durée, Ugo Mola doit bricoler.

Le Top 14 reprend ses droits ce dimanche soir par une affiche qui sent bon les années 2010 : Clermont face à Toulouse, au Michelin.

Un choc de prestige pour lancer la saison, mais qui se jouera dans un contexte bien particulier pour les Rouge et Noir. Car si le Stade Toulousain aborde ce nouvel exercice avec l’étiquette de grand favori - champion en titre, double vainqueur de la Champions Cup en cinq ans, effectif XXL - il devra aussi composer avec une infirmerie déjà bien remplie.

Faux départ pour les nouveaux arrivants

Les supporters toulousains espéraient découvrir dès ce premier rendez-vous les nouvelles recrues Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe. Raté. Les deux anciens Rochelais, annoncés comme des renforts majeurs sur les ailes et en première ligne, ont connu des pépins musculaires en fin de préparation et sont forfaits pour ce déplacement. Paul Costes, révélation d'il y a deux ans, est dans le même cas. Jack Willis, cadre incontournable en troisième ligne, n’a pas encore terminé sa réathlétisation.

À ces forfaits s’ajoutent des absences de plus longue durée. Antoine Dupont, opéré du genou au printemps, ne reviendra pas avant novembre. Même scénario pour Peato Mauvaka, touché également au genou lors de la dernière ligne droite de la saison dernière. Ange Capuozzo, gravement blessé au péroné en avril, est encore en convalescence. Nelson Epée, qui devait dynamiter les défenses adverses avec sa vitesse supersonique, s’est blessé lors du dernier match amical (double entorse de la cheville). Enfin, Mallia et Chocobares manquent aussi à l’appel, retenus par les Pumas pour le Rugby Championship.

Bref, l’infirmerie est pleine à craquer. Et pour ne rien arranger, l’enchaînement à venir n’a rien d’un cadeau : après Clermont, Toulouse recevra Castres puis se déplacera à Lyon.

Une bonne nouvelle pour la charnière (et les Bleus)

Dans ce tableau chargé, une lueur d’espoir brille toutefois : Romain Ntamack est bel et bien de retour. Opéré cet été pour nettoyer son genou, l’ouvreur international a rassuré son staff et tiendra sa place au Michelin. Sa présence change tout dans l’organisation offensive des Rouge et Noir, et permet d’aborder ce premier choc avec un peu plus de sérénité.

Reste que l’équation est claire : pour lancer la saison, Ugo Mola devra s’appuyer sur sa profondeur d’effectif, ses jeunes pousses et sa culture du collectif. Une habitude à Toulouse, mais qui sera mise à l’épreuve dès l’entame. Car en Top 14, les points perdus en septembre comptent autant que ceux d’avril. Et face à un Clermont qui rêve de redorer son blason, le champion en titre sait qu’il devra serrer les dents pour ne pas débuter la saison à contre-courant.