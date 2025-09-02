TOP 14. Le champion (déjà) sur le fil ? La compo probable du Stade Toulousain
Privé de Dupont, Mauvaka et ses recrues, Toulouse attaque le Top 14 diminué. crédit photo : screenshot Canal +
Champion en titre, le Stade Toulousain n’aborde pourtant pas la reprise du Top 14 dans les meilleures conditions. Entre blessures, retours et absences de longue durée, Ugo Mola doit bricoler.

Le Top 14 reprend ses droits ce dimanche soir par une affiche qui sent bon les années 2010 : Clermont face à Toulouse, au Michelin.

Un choc de prestige pour lancer la saison, mais qui se jouera dans un contexte bien particulier pour les Rouge et Noir. Car si le Stade Toulousain aborde ce nouvel exercice avec l’étiquette de grand favori - champion en titre, double vainqueur de la Champions Cup en cinq ans, effectif XXL - il devra aussi composer avec une infirmerie déjà bien remplie.

Faux départ pour les nouveaux arrivants

Les supporters toulousains espéraient découvrir dès ce premier rendez-vous les nouvelles recrues Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe. Raté. Les deux anciens Rochelais, annoncés comme des renforts majeurs sur les ailes et en première ligne, ont connu des pépins musculaires en fin de préparation et sont forfaits pour ce déplacement. Paul Costes, révélation d'il y a deux ans, est dans le même cas. Jack Willis, cadre incontournable en troisième ligne, n’a pas encore terminé sa réathlétisation.

À ces forfaits s’ajoutent des absences de plus longue durée. Antoine Dupont, opéré du genou au printemps, ne reviendra pas avant novembre. Même scénario pour Peato Mauvaka, touché également au genou lors de la dernière ligne droite de la saison dernière. Ange Capuozzo, gravement blessé au péroné en avril, est encore en convalescence. Nelson Epée, qui devait dynamiter les défenses adverses avec sa vitesse supersonique, s’est blessé lors du dernier match amical (double entorse de la cheville). Enfin, Mallia et Chocobares manquent aussi à l’appel, retenus par les Pumas pour le Rugby Championship.

Bref, l’infirmerie est pleine à craquer. Et pour ne rien arranger, l’enchaînement à venir n’a rien d’un cadeau : après Clermont, Toulouse recevra Castres puis se déplacera à Lyon.

Une bonne nouvelle pour la charnière (et les Bleus)

Dans ce tableau chargé, une lueur d’espoir brille toutefois : Romain Ntamack est bel et bien de retour. Opéré cet été pour nettoyer son genou, l’ouvreur international a rassuré son staff et tiendra sa place au Michelin. Sa présence change tout dans l’organisation offensive des Rouge et Noir, et permet d’aborder ce premier choc avec un peu plus de sérénité.

VIDEO. Scénario dingue : Les Américaines (TRÈS) proches d’un exploit monumental face à l'Australie à la Coupe du mondeVIDEO. Scénario dingue : Les Américaines (TRÈS) proches d’un exploit monumental face à l'Australie à la Coupe du monde

Reste que l’équation est claire : pour lancer la saison, Ugo Mola devra s’appuyer sur sa profondeur d’effectif, ses jeunes pousses et sa culture du collectif. Une habitude à Toulouse, mais qui sera mise à l’épreuve dès l’entame. Car en Top 14, les points perdus en septembre comptent autant que ceux d’avril. Et face à un Clermont qui rêve de redorer son blason, le champion en titre sait qu’il devra serrer les dents pour ne pas débuter la saison à contre-courant.

compo probable Toulouse
1
Baille
2
Marchand
3
Aldegheri
4
Flament
5
Meafou
6
Cros
8
Roumat
7
Jelonch
9
Graou
10
Ntamack
11
Lebel
12
Ahki
13
Barassi
14
Delibes
15
Ramos
16
Cramont
17
Neti
18
Merkler
19
Brennan


20
Vergé
21
T. Ntamack
22
Saito
23
Gourgues

 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. TRANSFERT. 250 000 € envolés : Bayonne paie cher son oubli dans le dossier Mousques
News
TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?
News
TOP 14. ''Jamais été autant excité'' : Teddy Thomas, l’éternel talent (enfin) à la bonne place au Stade Toulousain ?
News
TOP 14. Fernandez sérieusement touché, Arata absent, Castres dans le dur à la mêlée
Transferts
TRANSFERT. Le Top 14 se dispute déjà l’avenir d’un champion du monde très prometteur
News
XV de France. Lucu out plusieurs mois, Dupont absent : Nolann Le Garrec, numéro 1 en novembre ?
News
TOP 14. Du coup de poker au coup de maître ? Cette recrue impressionne déjà : ''Avec lui, ça va chauffer''
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Les frères Spring bientôt réunis sous le même maillot ciel et blanc ?
News
TOP 14. Le maillot extérieur du Stade Toulousain 25/26, symbole fort de transmission entre générations
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. 2m, 121 kg : un nouveau roc sud-africain en route vers Montpellier ?
News
TOP 14. Mentalité, mensonge et trahison, Owen Farrell se fait tailler un costard : ''Carter, lui, n'a pas triché''