TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget)

L’UBB impressionne, mais pour Yoann Huget, le Stade Toulousain garde un train d’avance. Formation, profondeur, ADN… L’ancien ailier dévoile les vraies raisons de la domination rouge et noire.

Malgré la montée en puissance de l’UBB, sacrée en Champions Cup et plus dangereuse que jamais, le Stade Toulousain garde une longueur d’avance, selon Yoann Huget. L’ancien ailier international, fidèle parmi les fidèles du club rouge et noir, a livré son analyse de manière objective.

"Un petit train d’avance" grâce à la formation

"L'UBB, bien sûr, ils sont constamment en train de progresser", reconnaît Huget via RMC. Il faut dire que les Bordelais ont impressionné la saison dernière, avec un premier titre européen historique et une nouvelle finale de Top 14 accrochée en prolongation. Mais pour l’ex-Toulousain, c’est bien du côté d’Ernest-Wallon que la stabilité et la profondeur d’effectif font toute la différence.

Le secret ? "Ils ont fait confiance très tôt et depuis des années à la formation", rappelle Huget. Quand les Dupont, Mauvaka ou Capuozzo partent avec les Bleus, le réservoir de jeunes toulousains répond toujours présent. Pas un hasard si Toulouse a été sacré champion cette année alors même qu'il manquait des stars sur la feuille de match. Une performance qui en dit long.

Des recrues… sans recruter

Cette saison encore, le retour des internationaux blessés ou reposés fait office de mercato maison. "On annonce un retour d'Antoine Dupont aux alentours de fin novembre. Pareil pour Peato Mauvaka", détaille Huget. Deux renforts de poids pour attaquer la deuxième partie de saison pied au plancher, avec les phases finales en ligne de mire. "C'est comme des recrues pour Toulouse cette année". Des recrues de luxe qui vont débarquer avec plein de fraicheur et d'envie. TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Du côté de Bordeaux, l’optimisme est de mise après un recrutement intelligent (Woki de retour), mais les pépins physiques s’accumulent déjà. "Maxime Lucu est blessé, Moefana a mal à l'épaule", alerte Huget. Et avec une présaison express et une saison interminable, la profondeur de banc risque de faire la différence.

Toulouse, ce réflexe des grands soirs

Au-delà des chiffres et des noms, ce que salue Huget, c’est l’état d’esprit toulousain : "Ils ont toujours cette faculté à se dépasser quand les gros événements arrivent." Une capacité à élever le curseur au bon moment, comme on l'a vu en finale, à faire parler l’expérience et l’ADN du club.

Alors oui, l’UBB frappe à la porte, avec de solides arguments. Toulon a les dents longues et la Rochelle veut retrouver les sommets. Mais pour détrôner le Stade Toulousain, il faudra plus qu’un bon recrutement ou une dynamique positive. Il faudra venir les chercher, là où ils sont les plus forts : dans l’adversité.