TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget)

Malgré la montée en puissance de l’UBB, sacrée en Champions Cup et plus dangereuse que jamais, le Stade Toulousain garde une longueur d’avance, selon Yoann Huget. L’ancien ailier international, fidèle parmi les fidèles du club rouge et noir, a livré son analyse de manière objective.
"Un petit train d’avance" grâce à la formation
"L'UBB, bien sûr, ils sont constamment en train de progresser", reconnaît Huget via RMC. Il faut dire que les Bordelais ont impressionné la saison dernière, avec un premier titre européen historique et une nouvelle finale de Top 14 accrochée en prolongation. Mais pour l’ex-Toulousain, c’est bien du côté d’Ernest-Wallon que la stabilité et la profondeur d’effectif font toute la différence.
Le secret ? "Ils ont fait confiance très tôt et depuis des années à la formation", rappelle Huget. Quand les Dupont, Mauvaka ou Capuozzo partent avec les Bleus, le réservoir de jeunes toulousains répond toujours présent. Pas un hasard si Toulouse a été sacré champion cette année alors même qu'il manquait des stars sur la feuille de match. Une performance qui en dit long.
Des recrues… sans recruter
Cette saison encore, le retour des internationaux blessés ou reposés fait office de mercato maison. "On annonce un retour d'Antoine Dupont aux alentours de fin novembre. Pareil pour Peato Mauvaka", détaille Huget. Deux renforts de poids pour attaquer la deuxième partie de saison pied au plancher, avec les phases finales en ligne de mire. "C'est comme des recrues pour Toulouse cette année". Des recrues de luxe qui vont débarquer avec plein de fraicheur et d'envie.TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Du côté de Bordeaux, l’optimisme est de mise après un recrutement intelligent (Woki de retour), mais les pépins physiques s’accumulent déjà. "Maxime Lucu est blessé, Moefana a mal à l'épaule", alerte Huget. Et avec une présaison express et une saison interminable, la profondeur de banc risque de faire la différence.
Toulouse, ce réflexe des grands soirs
Au-delà des chiffres et des noms, ce que salue Huget, c’est l’état d’esprit toulousain : "Ils ont toujours cette faculté à se dépasser quand les gros événements arrivent." Une capacité à élever le curseur au bon moment, comme on l'a vu en finale, à faire parler l’expérience et l’ADN du club.
Alors oui, l’UBB frappe à la porte, avec de solides arguments. Toulon a les dents longues et la Rochelle veut retrouver les sommets. Mais pour détrôner le Stade Toulousain, il faudra plus qu’un bon recrutement ou une dynamique positive. Il faudra venir les chercher, là où ils sont les plus forts : dans l’adversité.
noComment
Huget a raison, le jeu proposé aux plus jeunes, le maintien des jeunes dans le club et la possibilité de jouer des matchs dès l'été ( voir les compos des deux matchs de préparation ),la confiance maintenue dans les jeunes, la rotation régulière aux postes et en plus, le discours toujours très juste de Mola sur les matchs couperet ( qui se souvient de l'avant match avec le " ils nous parlent du combat qui nous attend comme si on n'avait jamais dû combattre avant ", les piques adressées aux joueurs leader faisant des fautes stupides donnant des points aux adversaires )
alors oui, en prenant en compte ces différents éléments, le ST est logiquement prétendant à sa propre succession!
Jacques-Tati-en-EDF
J'ai l'impression que c'est un peu toujours le même d'article sur le ST... On le sait tout ça ...
Jak3192
Alors oui, le ST, une longueur d'avance sur qui on veut parceque le CdF.
C'est pour le niveau des joueurs
Mais pas que
La qualité du staff est prépondérante.
Meilleur exemple: finale du T14 2025. Sur ce match, le "jeu de main" n'était pas de la partie, mais plutôt le "jeu de bourrin, jeu de toulousain" (🤭) avec les gros qui ont fait un sacré boulot. (ça m'a rappelé certaines finales du ST de l'époque de Sieur Noves 😅)
Et c'est là ou le staff a été hors norme: adaptation du jeu nécessaire à l'adversaire du jour.
Plan de jeu pour le match qui a été suivi à la lettre, en utilisant les qualités des joueurs.
Jacques-Tati-en-EDF
Tu fais bien de rappeler Novès pour cette finale. Mola a montré qu'il pouvait aller vers un jeu différent et adapté à l'adversaire à un moment donné. Même s'il ne correspond pas à sa philosophie de jeu.
pascalbulroland
Il semblerait que l'UBB et La Rochelle veuillent intégrer plus de jeunes dans leur rotation comme le fait le ST...
On verra si ça leur réussi mais je trouve que c'est une bonne chose pour les jeunes Bordelais et Rochelais, et pour leur avenir aussi...
Thorvic
en leur souhaitant de mieux y arriver que le stade toulousain, car on a connu des saisons "galères" au début de la mise en place de ce fonctionnement.
La clef pour eux sera de persevérer quand bien même ca passe par une ou deux saisons chaotique ou l'équipe ne performe pas aussi bien qu'a l'accoutumé... Le temps que les jeunes se fassent le cuirs et permettent de réellement faire souffler/challenger les tauliers.