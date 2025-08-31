TOP 14. ''Jamais été autant excité'' : Teddy Thomas, l’éternel talent (enfin) à la bonne place au Stade Toulousain ?

Après le Racing et La Rochelle, Teddy Thomas pose ses valises au Stade Toulousain. À 31 ans, il veut écrire une nouvelle page de sa carrière, entre excitation, maturité retrouvée et rêve de titres.

Cet été, le Stade Toulousain a reçu le renfort de Teddy Thomas. À 31 ans, l’ancien ailier du Racing et du Stade Rochelais a décidé de relever ce qui ressemble bien à son ultime grand défi en club. Une signature qui arrive sur le tard au goût de certains. Mais mieux vaut tard que jamais. Trois ans de contrat, jusqu’en 2028, pour tenter de marquer l’histoire rouge et noire avant de tirer sa révérence ?

Un corps qui répond encore présent

Souvent freiné par les blessures au cours de sa carrière, Thomas assure aujourd’hui via le Midi Olympique être dans la forme idéale pour affronter ce nouveau chapitre : « Oui, je me sens très bien. Pas du tout en retard par rapport à mes coéquipiers, mais pas non plus hyper en avance : le bon juste milieu. (…) Malgré mon âge avancé, je me sens bien dans mon corps et surtout très bien suivi et très bien accompagné. Je compte bien jouer le plus de matchs possibles sur mes années toulousaines. » TOP 14. A Toulouse, l'impact chiffré de Georges-Henri Colombe pourrait faire de (TRES) grosses différencesUn discours rassurant pour les supporters des Rouge et Noir qui espèrent le voir jouer son meilleur rugby. Notamment lorsque les internationaux seront absents. Et si son corps tient, nul doute que ses qualités de vitesse et de finisseur naturel peuvent faire des dégâts sous le maillot rouge et noir.

Un style de jeu taillé pour lui

Questionné sur l’adéquation entre son profil et le jeu toulousain, Thomas n’a pas caché son enthousiasme : « C’est un style de jeu qui, je pense, me correspond. (…) Je me sens à l’endroit où je dois être, où je me sens bien, où je me sens compris. (…) Sur le papier, c’est excitant. » Quand on connaît la qualité des ballons de Dupont, Ntamack ou Ramos, difficile de ne pas imaginer l’ancien Tricolore se régaler dans les espaces.

Je sais quand même que jouer au Stade toulousain demande beaucoup d’exigence et de rigueur si tu veux être performant.

S’il s’est engagé pour trois saisons, Teddy Thomas sait que l’horloge tourne : « À la fin de mon contrat, j’irai sur mes 35 ans. (…) Je le prends en tout cas comme un dernier gros défi. Je crois que je n’ai jamais été autant excité dans ma carrière d’arriver dans une nouvelle équipe avec un nouveau challenge comme ça. » L’ailier, longtemps perçu comme un talent inconstant, semble aujourd’hui vouloir mettre son vécu et sa maturité au service du collectif.

Une belle histoire à écrire

Arriver chez le triple champion de France en titre, ce n’est pas sans pression. Mais Thomas balaie le sujet d’un revers : « De la pression, franchement, maintenant, je n’en ai plus trop. C’est plus de l’excitation et de la motivation. » Le 3/4 pourra aussi dépanner au centre si besoin, comme il l’a fait à La Rochelle : « Que ce soit au centre ou à l’aile, ça ne change pas grand-chose. (…) Le poste où on m’alignera m’importe peu pour tout dire. » TOP 14. 28 fois ! Et si le joueur le plus important du Stade Toulousain n’était pas celui que vous croyez ?En rejoignant Toulouse, Teddy Thomas sait qu’il s’offre peut-être sa dernière chance de garnir son palmarès. Avec les automatismes qu’il retrouvera rapidement dans un groupe où il connaît déjà beaucoup de joueurs, l'ancien Biarrot pourrait bien devenir une arme supplémentaire dans l’arsenal offensif du Stade. Et si, au bout de l’aventure, attendaient quelques titres de plus ?