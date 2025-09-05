TOP 14. Guichets fermés 100 % du temps ! Ces 6 stades n’ont jamais sonné creux en 2024/2025

6 clubs ont affiché complet à chaque match à domicile cette saison. Un exploit rare qui en dit long sur la passion et la fidélité du public en Top 14.

C’est un chiffre qui donne le tournis et qui dit beaucoup de la santé (plus que) florissante du Top 14. Lors de la saison 2024-2025, six clubs ont rempli leur stade à chaque journée à domicile : Bordeaux-Bègles, Bayonne, La Rochelle, Perpignan, Toulouse et Vannes. Une performance rare, voire inédite, dans les grands championnats européens.

Une ferveur populaire qui explose

TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessésDans un championnat toujours plus disputé, l'engouement populaire atteint des sommets. D’après la Ligue, 2,93 millions de spectateurs ont assisté à la phase régulière, soit un nouveau record historique. À lui seul, Bordeaux a réuni plusieurs centaines de milliers de supporters au stade Chaban-Delmas, avec une moyenne qui dépasse les 30 000 personnes par match.

Des stades bouillants, des clubs portés par leur public

À Bayonne, Jean-Dauger a vibré match après match, avec son ambiance unique. À Aimé-Giral, l’USAP a surfé sur son incroyable fin de saison 2023-2024 pour ne plus jamais redescendre en température. Le stade Marcel-Deflandre, quant à lui, continue d'être une enceinte qui vibre, pendant que Vannes, pour sa première saison dans l’élite, a fait salle comble au Rabine à chaque réception.

Un Top 14 qui a la cote

Avec plus de 16 000 spectateurs de moyenne par rencontre, le Top 14 confirme son attractivité. Et si certains clubs comme Pau, Toulon ou même le LOU ont battu leur record d’affluence, ils ne sont pas encore dans le club très fermé des guichets fermés permanents. TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Difficile de ne pas évoquer l'effet Antoine Dupont à Toulouse, mais aussi celui de la stabilité des projets sportifs, la fidélité des supporters, et la qualité des infrastructures. Tous ces facteurs participent à faire du Top 14 un championnat de plus en plus bankable.

Des affluences… mais pas que

Ce boom ne concerne pas que les chiffres. C’est toute l’économie du rugby français qui en profite : droits télé, hospitalités, merchandising, tout est en hausse. Et l’image du rugby hexagonal en sort renforcée, avec un public familial, fidèle, et passionné.

Avec de tels résultats, certains rêvent déjà d’agrandir leur stade. Une chose est sûre : le Top 14 ne s’est jamais aussi bien porté, et les supporters ne sont pas prêts de lâcher l’affaire.