VIDEO. CRAC ! Cet ancien toulousain se souviendra longtemps du jour où il a croisé la route du monstre Skelton (145kg)

Paul Mallez, jeune pilier toulousain prêté à Aix cette saison, n’a pas oublié sa rencontre frontale avec Will Skelton, qui date pourtant de 2022…

A 32 ans et après une carrière internationale en pointillés, Will Skelton vient d’être rappelé par les Wallabies pour jouer la tournée de novembre. Une nouvelle qui ne ravit ni le staff ni les supporters rochelais, bien frileux à l’idée d’une potentielle blessure de leur semi-remorque.

Il faut dire que Big Will est un sacré client. Réputé meilleur "casseur" de maul adverse du championnat, vrai ferrailleur en dépit de son gabarit et poutre de la mêlée maritime, le colosse australien est aussi un vrai déménageur lorsqu’il charge, jambe côté ballon en avant.

VIDÉO. TOP 14. A moitié fou, Temo Matiu baisse la tête et traverse le mur de briques à 290kg Atonio/SkeltonDemandez plutôt aux Leinstermen, meurtris par les affrontements face au géant d’origine tongienne. Ou à Paul Mallez, ancien toulousain aujourd’hui en prêt à Provence Rugby, qui avait eu le courage (ou la folie, c’est selon) de se mettre en travers du chemin des 145kg de l’homme qui chaussait du 54.

C’était en juin 2022 et 2 ans et demi plus tard, le pilier de 23 ans s’en souvient encore comme si c’était hier. "C’était l’un de mes matchs pros, ou en tous cas celui avec le plus d’enjeu", explique-t-il dans un podcast pour rugbyphysio. La Rochelle joue vite une pénalité dans ses 22 mètres pour surprendre Toulouse et Skelton arrive lancé avec 5 bons mètres d'élan. Mallez est à l'affut, mais passe sous le camion...

"Certains mecs m’ont dit que j’aurai dû l’accompagner ou le prendre de côté. Mais si à 20 ans tu t’échappes…" Résultat ? "J’y ai laissé une épaule et deux ans plus tard, j’ai encore mal (rires)." En effet, le Bourguignon sortira le bras en écharpe et signera sur ce geste défensif sa fin de saison. (à retrouver à 1h47 sur la vidéo)



Aujourd’hui, cet international U20 prend du galon avec Provence Rugby, où il a été envoyé par Toulouse pour acquérir de l’expérience. Joueur mobile, dynamique, il affiche aussi des qualités intéressantes en mêlée fermée qui font de lui un titulaire à Aix, cette saison.

Plus de deux ans après l’épisode Skelton, Mallez a connu 10 nouvelles feuilles de matchs en Top 14 et 7 en ProD2. Et pourrait probablement jouer ses premières phases finales en professionnels à la fin de la saison, si les Provençaux tiennent leurs objectifs.

Avant de revenir à Toulouse l’été prochain.

Toujours avec son penchant pour les 2èmes lignes hors normes ? À en voir avec quel appétit il était allé s’accrocher avec Courtney Lawes lors d’une belle échauffourée entre Aix et Brive il y a 2 semaines, on jurerait que oui…