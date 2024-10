VIDÉO. TOP 14. A moitié fou, Temo Matiu baisse la tête et traverse le mur de briques à 290kg Atonio/Skelton

Temo Matiu a encore une fois impressionné lors de son entrée en jeu, face à La Rochelle. Chaque semaine, c’est il démontre des aptitudes à la fois singulières et remarquables.

Temo Matiu est un ovni. Révélation de ProD2 seulement quelques années après être revenu au rugby, recruté par l’UBB dans la foulée et désormais surveillé par le staff du XV de France, le fils de Legi grille les étapes.

Et pour cause, en ce début de saison, pas de temps d’adaptation à l’intensité du Top 14 pour lui. Brillant à chacune de ses apparitions, le 3ème ligne aux aptitudes surprenantes à une nouveau fois détonné lors de son entrée ce dimanche soir face à La Rochelle.

Auteur d’un doublé en une grosse demi-heure de jeu, l’ancien du BO a sonné la révolte bordelaise. Le moment où il fut le plus surprenant ? Probablement sur son premier essai, où, premier receveur d’une inversion bordelaise, il pris de la vitesse et baissa la tête face à un mur rochelais. (à partir de 6m52 sur la vidéo)

D’autant que celui-ci était composé des plus solides briques de l’Atlantique, en les personnes d’Uini Atonio et Will Atonio. 290kg de barbaque du Pacifique ? Qu’importe pour Matiu, qui traversa l’édifice avec beaucoup de détermination, laissant quelque peu coi les observateurs.

Car là où la grande majorité des joueurs aurait pris un stop à faire le tour des réseaux, Matiu, lui, grâce à sa puissance et sa capacité à se défaire des épaules adversaires, a marqué. Signe qu’on devrait encore et encore entendre parler du casqué de 23 ans dans les prochaines semaines, et années à venir.

Car Matiu, match après match, confirme qu’il a l’avenir devant lui. Et le potentiel d’une faire une plus belle carrière encore que son paternel, pourtant international passager (2 sélections) au tout début des années 2000…