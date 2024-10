RUGBY. Ces 5 joueurs qu’on aimerait voir avec le XV de France en novembre

La liste des Bleus sera annoncée dans quelques semaines et le sélectionneur Fabien Galthié pourrait bien y glisser quelques surprises.

Son nom n’est peut-être pas le premier qui vient à l’esprit des fans du XV de France. Et pour cause, le Bayonnais n’a que trois petits matchs de Top 14 à son actif. Mais le flanker s’est montré très à son aise en ce début de saison, en témoigne son match à Bordeaux. Solide en touche (7 ballons captés) et en défense (2 ballons grattés, 17 plaquages), il est la grosse côte de la liste des Bleus.

Salué par son coach Grégory Patat après la rencontre : « Il a fait une grosse prestation, il a été présent dans le combat, il a la vitesse, il est bon dans le jeu aérien… ». Nul doute que le 3ᵉ ligne de 21 ans est déjà sur les tablettes du staff de Fabien Galthié.

Pierre Bochaton

Encore un parfait inconnu au bataillon, un joueur qui n’a encore connu aucun rassemblement à Marcoussis. Pour sa quatrième saison en Top 14, le polyvalent 2ᵉ ou 3ᵉ ligne prend son envol dans le pack bordelais. Il devient peu à peu un leader par l’exemple.

Solide, rugueux, pénible dans les rucks, Bochaton a de nombreux atouts à faire valoir. Capable aussi d’être aérien et précieux en touche, il représente une sérieuse alternative à Cameron Woki, qui semble avoir reculé dans la hiérarchie. Si la concurrence est rude, il pourra profiter de sa polyvalence et de l’excellent début de saison de l’UBB pour se faire une place au soleil.

Joshua Brennan

Encore un joyau de la formation toulousaine. À seulement 22 ans, Joshua Brennan s’installe peu à peu chez les Rouge et Noir derrière les indéboulonnables Flament et Meafou. Les absences de Posolo Tuilagi et Paul Willemse pourraient lui profiter, quand bien même c’est plutôt un 4 de métier.

« Josh sort d’une saison assez remarquable l’an dernier, notamment avec des impacts sur des matchs qui ont compté.", lançait Ugo Mola après le match face à Castres. Après avoir disputé les deux finales l’an dernier, le 2ᵉ ligne est prêt à se mesurer au niveau international.

Si son nom vous dit forcément quelque chose, le voir dans la liste de Fabien Galthié serait malgré tout une petite surprise. La concurrence à son poste est rude, même après la blessure de Romain Ntamack. Jalibert et Hastoy tiennent la corde et Ramos et Barré ont une polyvalence intéressante. Mais le maitre à jouer lyonnais réalise un superbe début de saison, au point de pouvoir titiller ses adversaires. Aux côtés de Baptiste Couilloud et Semi Radradra, il mène le LOU (4ᵉ) vers les sommets du championnat.

La blessure de Nicolas Depoortère laisse obligatoirement un vide au centre de l’attaque des Tricolores. Mais qui va saisir sa chance ? Arthur Vincent, Émilien Gailleton ou Antoine Frisch ? À moins que la tornade Paul Costes ne vienne tout rafler. Une chose est sûre, le Palois est forcément dans un coin de la tête du sélectionneur.

Absence longue durée confirmée pour Nicolas Depoortere, coup dur pour le XV de France et l'UBB