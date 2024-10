Absence longue durée confirmée pour Nicolas Depoortere, coup dur pour le XV de France et l'UBB

Le jeune centre de l’UBB Nicolas Depoortere, blessé lors d’un choc contre Perpignan, se fera poser une plaque ce jeudi et manquera six semaines. Sa tournée avec les Bleus est annulée.

Grosse désillusion pour le jeune centre de l'Union Bordeaux-Bègles et du XV de France, Nicolas Depoortere. Le joueur, blessé au visage lors du match contre Perpignan samedi dernier, est forfait pour toute la tournée de novembre des Bleus.

Après un choc violent face à l'USAP, Depoortere a subi une fracture de l’orbite. Une blessure sérieuse qui nécessite une intervention chirurgicale, comme nous l'apprend L'Equipe.

XV de France. Ntamack ? Depoortère ? Qui seront les grands absents de la tournée de novembre ? Il sera opéré ce jeudi pour se faire poser une plaque sur la zone fracturée. Un coup dur pour le joueur qui avait débuté la saison en grande forme avec l’UBB.

À seulement 21 ans, Depoortere s'était imposé comme un des atouts offensifs de son équipe. Ses performances remarquées n'avaient certainement pas échappé au staff tricolore. Hélas, cette blessure le tiendra éloigné des terrains pendant au moins six semaines.

Occasion manquée pour le Bordelais

Ce forfait tombe mal pour le XV de France, qui devra se passer d’un jeune talent en pleine ascension. Pour Depoortere, c’est également un coup dur personnel, lui qui espérait retrouver Marcoussis et prouver sa valeur à l’échelle internationale.

Du côté de l'UBB, on se prépare à cette absence prolongée. D'autres joueurs devront maintenant monter en puissance pour compenser l'absence du jeune centre.

Nicolas Depoortere devrait faire son retour en décembre, si tout se passe bien. Le staff et les supporters espèrent le retrouver rapidement en pleine possession de ses moyens. Pour l’instant, il est temps pour lui de se concentrer sur sa convalescence et de revenir plus fort.