XV de France. Ntamack ? Depoortère ? Qui seront les grands absents de la tournée de novembre ?

Plusieurs joueurs importants du XV de France seront absents pour la tournée de novembre, dont Depoortère.

Après 6 journées de Top 14 et la cavalerie qui s’enchaîne, vous remarquerez qu’il commence malheureusement à y avoir de la casse. Une mauvaise nouvelle, à deux semaines du rassemblement des Bleus à Marcoussis.

Mais alors, qui manquera la tournée de novembre, parmi les habituels appelés dans le groupe France ? En premier lieu et après ce week-end à haute intensité, on pense à Romain Ntamack.

RUGBY. Blessé, Ntamack rassure le Stade Toulousain, mais inquiète GalthiéVictime d'une déchirure au mollet droit face à Clermont, Romain Ntamack sera éloigné des terrains pour un minimum de trois semaines. Même si quatre paraît être une option plus probable avec ce type de lésions.

Ce qui devrait à minima éloigner l’ouvreur de 25 ans du premier test-match de l'équipe de France face au Japon (9 novembre), lui qui n’a déjà plus porté le maillot bleu depuis août 2023. Mais il pourrait intégrer le groupe en cours de route.



Derrière lui, et c’est la mauvaise nouvelle du week-end : Nicolas Depoortère sera, selon toute vraisemblance, forfait pour l’intégralité de la tournée. Le centre montant du XV de France devrait manquer au minimum six semaines de compétition suite à une fracture de la pommette, contractée face à l’USAP en subissant un plaquage dangereux de Naqalevu.

Quant à Paul Willemse, il sera entendu par un médecin de la FFR ce mardi, suite à une 6ème commotion en un an subie il y a 10 jours. Quoi qu’il en soit concernant la suite de sa carrière, il ne sera pas de la partie en novembre.

XV de FRANCE. À 31 ans seulement, doit-on craindre une fin de carrière pour le colosse Paul Willemse ?

Pas plus que Cyril Baille, qui n’a toujours pas repris la course, près de 4 mois après sa grave blessure à la cheville. Ni que Posolo Tuilagi, qui sera lui absent des terrains jusqu’au printemps 2025, a priori. En espérant qu’il n’y ait pas plus de dégâts à déplorer d’ici le début de la tournée.

Pour rappel, les Bleus affronteront le Japon le 9 novembre, la Nouvelle-Zélande le 16 et l’Argentine le 22. Un programme copieux pour les Bleus, qui affichent un bilan de 4 victoires, 2 défaites et 1 nul jusqu’ici, en 2024.