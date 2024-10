RUGBY. Blessé, Ntamack rassure le Stade Toulousain, mais inquiète Galthié

Lors du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont, Romain Ntamack est sorti prématurément, touché à la jambe droite.

L’ouvreur du Stade Toulousain est apparu dépité dans le vestiaire d’Ernest Wallon, ce samedi 12 octobre. Pour cause, Romain Ntamack s’est blessé face à l’ASM Clermont, à seulement quelques semaines de la fenêtre internationale de novembre.

Après la rencontre, le staff toulousain s’est exprimé au sujet de l’enfant du club. Face aux journalistes, l'entraîneur adjoint de Toulouse chargé des skills David Mélé s’est montré rassurant. "Il a senti quelque chose dans le mollet. Mais rien d'articulaire et a priori rien de très grave. Mais on n'est pas sur une blessure au tendon d'Achille", a-t-il confié, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Ainsi, une potentielle absence de Romain Ntamack ne devrait pas pénaliser le Stade toulousain et le joueur sur le long terme. Cependant, ce dernier pourrait se retrouver privé de la tournée d’automne avec le XV de France.

Alors qu’il n’a plus joué avec les Bleus depuis plus d’un an, Romain Ntamack a sûrement coché les prochains rendez-vous sur son calendrier. Malheureusement, à moins d’un mois des premières rencontres, les plans se compliquent et les détails de son indisponibilité sont attendus dans les prochains jours. Pour cet Autumn Nations Series 2024, le XV de France aura le droit à un programme très diversifié.

En effet, les Bleus de Fabien Galthié commenceront par le Japon (9 novembre), puis enchaîneront avec la Nouvelle-Zélande (16 novembre) avant de conclure l’année internationale avec l’Argentine (22 novembre). Petites particularités, tous les matchs de cette tournée se dérouleront au Stade de France et seront diffusés sur TF1.

Ntamack, la peur puis le doute

Peu de temps avant la mi-temps, il se serait blessé seul sur un retour défensif. Rapidement, le joueur s’est mis au sol, incapable de poursuivre la rencontre avec ses coéquipiers. En sortant, il affichait une grise mine, soutenue par le personnel médical de son club.

Non sans crainte, une suspicion de blessure au tendon d’Achille s’est fait redouter. Si Romain Ntamack ne montrait pas des signes de douleurs particulièrement ostensibles, les déclarations des encadrants toulousains ont fini de rassurer la foule. Un sentiment sûrement moins positif du côté de Marcoussis.

